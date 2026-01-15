Giorno della Memoria, a Borgo San Dalmazzo quattro giorni di eventi per ricordare i 357 deportati ad Auschwitz

Borgo San Dalmazzo si prepara a commemorare il Giorno della Memoria con un ricco programma di eventi da venerdì 24 a martedì 27 gennaio.

Si parte sabato 24 gennaio alle ore 21 all'Auditorium Civico con il Concerto della Memoria. Natalya Chesnova, fisarmonica e voce, e Nicola Portonato, chitarra, percussioni e voce, proporranno un intenso percorso musicale dedicato alla vita quotidiana delle comunità ebraiche europee e ai temi più drammatici delle deportazioni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sabato 25 gennaio il pomeriggio si aprirà alle ore 16 nella chiesa di Santa Croce con la Santa Messa in suffragio dei deportati defunti, celebrata in collaborazione con l'ANED. Alle 16.45, nel Salone ASL Cn1 di piazza Don Raimondo Viale, seguirà "Camminare nella storia", momento di riflessione a cura degli alunni dell'Istituto Silvio Grandis.

Alle 17.45 partirà la tradizionale Marcia dei Lumini, con cui ogni anno la comunità ricorda le deportazioni che tra il novembre 1943 e il febbraio 1944 condussero 357 ebrei italiani e stranieri al campo di sterminio di Auschwitz. Il corteo, con partenza da piazza Don Raimondo Viale, attraverserà il centro cittadino ripercorrendo il tragitto che portò i deportati dal campo alla stazione ferroviaria, oggi sede del Memoriale e del percorso museale MEMO4345.

Martedì 27 gennaio, nella ricorrenza ufficiale della Giornata della Memoria, il MEMO4345 sarà aperto gratuitamente dalle 14 alle 18 per la fruizione libera, con la proiezione delle video-narrazioni dedicate alle famiglie deportate da Borgo San Dalmazzo.