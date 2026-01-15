Ad Entracque il campionato italiano di biathlon ad aria compressa: evento presentato nella sede dell'Atl [VIDEO]

Il Centro Fondo di Entracque in Valle Gesso ospiterà, dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026, il Campionato Italiano di Biathlon ad aria compressa. L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Entracque, dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, della Fondazione CRC e dell’ATL del Cuneese, è stato presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 14 gennaio 2026, presso la Sala G. Vercellotti dell'ATL del Cuneese.

Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026 Entracque ospiterà i Campionati Italiani di biathlon ad aria compressa riservati alle categorie Ragazzi e Allievi, maschili e femminili.

La manifestazione, organizzata dallo Sci Club Alpi Marittime Entracque-Valdieri, affiliato alla FISI, vedrà al via circa 300 giovani atleti provenienti da 9 comitati regionali diversi, in rappresentanza di società di tutta Italia.

In programma le gare Sprint e Inseguimento, valide per l’assegnazione dei titoli tricolori giovanili, con tre giornate che uniranno competizione sportiva e momenti di condivisione, come la sfilata degli atleti e le premiazioni nel centro storico.

Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione (GUARDA IL VIDEO)





Il programma prenderà il via venerdì 30 gennaio con l’allenamento ufficiale. Sabato 31 gennaio spazio alle gare Sprint, seguite nel pomeriggio dalla sfilata dei comitati e dalle premiazioni nel centro storico di Entracque, momento simbolico che unirà sport e comunità. Domenica 1° febbraio si chiuderà con le gare ad Inseguimento e le premiazioni finali direttamente sul campo gara.

I Campionati Italiani di biathlon ad aria compressa rappresentano uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale giovanile, confermando Entracque come punto di riferimento per lo sport invernale e per la crescita delle nuove generazioni di atleti.

La manifestazione sarà anche un’importante vetrina per il territorio, capace di coniugare sport invernali, accoglienza e tradizione alpina, rafforzando il legame tra lo sport sulla neve e la comunità locale