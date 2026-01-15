Confapi protagonista alla sfida di SuperLega tra MA S. Bernardo Cuneo e Sir Susa Scai Perugia

Una partita intensa, combattuta su ogni pallone e ricca di emozioni ha animato ieri il palazzetto di Cuneo per la sfida di Superlega tra MA S. Bernardo Cuneo e Sir Susa Scai Perugia. La formazione umbra, già campioni d’Italia e del mondo, ha conquistato la vittoria al termine di un match mai scontato, caratterizzato da grande equilibrio e spettacolo.

Confapi è stata sponsor ufficiale della giornata, confermando il proprio impegno nel sostenere lo sport come luogo di valori condivisi, crescita e collaborazione. Nel corso dell’evento, l’associazione ha consegnato il premio al Miglior Giocatore in Campo, assegnato al capitano della Sir Perugia e della Nazionale italiana, Simone Giannelli, autore di una prestazione di altissimo livello.

“È stata una partita straordinaria, combattuta su ogni pallone – ha dichiarato il presidente di Confapi Piemonte, Massimo Marengo – Essere qui significa valorizzare lo sport come motore di comunità e come esempio di impegno, disciplina e spirito di squadra: valori che appartengono anche al modo di lavorare delle nostre imprese che con talento, determinazione e sacrificio raggiungono i risultati più ambiziosi”.

Il vicepresidente Magno Garro ha sottolineato l’importanza della partecipazione imprenditoriale: “La presenza di così tanti imprenditori dimostra quanto eventi come questo siano occasioni preziose per creare relazioni e condividere esperienze. Il volley unisce, proprio come il nostro sistema associativo.”

“Sostenere una realtà come la Superlega significa credere nel talento e nella crescita – ha aggiunto la direttrice di Confapi Cuneo, Chiara Carlini, che si è complimentata con Davide Bima per la perfetta organizzazione dell’evento - il premio torre d’oro di Confapi a Giannelli è il riconoscimento a un atleta che rappresenta al meglio i valori italiani nel mondo.”

Per Confapi Perugia erano presenti il vicepresidente Francesco Ciofetti e la direttrice Valentina Cardinale, che hanno espresso grande soddisfazione per la serata e per la loro squadra cittadina: “Giannelli è un simbolo di leadership e professionalità. Premiarlo in una serata così intensa è stato un onore.”