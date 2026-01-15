 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 15 gennaio 2026, 14:34

PADEL / Le squadre braidesi in grande spolvero alle finali provinciali della Winter Cup

Incontri disputati nello scorso weekend a Fossano

PADEL / Le squadre braidesi in grande spolvero alle finali provinciali della Winter Cup

Grandi soddisfazioni per le squadre braidesi alle finali provinciali della Winter Cup. Terminata la regular season, nel week end del 10 e 11 gennaio, a Fossano, sono andati in scena i tabelloni Gold, Silver e Bronze maschili.

Quattro le compagini braidesi: due nel Gold nel quale si sono qualificati i migliori team della Granda, due nel bronze.

Nel primo raggruppamento capolavoro della squadra di Federico Rosa che riesce a raggiungere la finale con vittorie convincenti.

All' ultimo atto contro la forte squadra organizzata da Royal Padel Club Racconigi due grandi match giocati dalle coppie Garesio/Cavallero e Busso/Barberis portano al trionfo un team che si è permesso di lasciare in "panchina" Fusero, Gambetta, Rodolfo Barberis, Bonfante e Bastino.

Prestazione anche solida per il Team Granda Marchi. 

Dopo una bella vittoria negli ottavi di finale, ai quarti il tabellone prevede la sfida contro Valle Belbo, squadra molto ostica e allenata.

Nel Bronze esce al primo turno il Team Acqua&co, ancora un po' "verde" per questo tipo di competizioni. 

Buono invece il percorso della squadra di capitan Cristian Milanesio. Due vittorie agevoli negli ottavi e quarti di finale permettono di accedere alla semifinale dove si incontra una "corazzata" per il livello Bronze. La STG di Villanova Mondovì ci batte con onore, e va poi a vincere il torneo. Erano sicuramente una squadra che avrebbe potuto qualificarsi per un livello superiore.

Felice per i risultati ottenuti il presidente del team braidese Filippo Bonfante: "Siamo partiti più indietro rispetto ad altre realtà provinciali ma da quest'anno possiamo dichiararci un vero team".

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium