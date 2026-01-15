SCI DI FONDO / Skiri Trophy, Lantermino e Palumbo sfiorano il podio al "Mondialino" di Passo Lavazè

Cambia la location, ma lo spettacolo dello Skiri Trophy XCountry è sempre unico e inimitabile, anzi di più. Si è aperto con successo e all’insegna dei tanti piccoli fondisti provenienti da tutta Italia e dall’estero il 42° Skiri Trophy XCountry, tornato per quest’anno sulle piste di Passo Lavazè. Il “Mondialino” giovanile di fondo, come viene ormai comunemente definito, porta in quota quasi 1200 partecipanti, dei quali più della metà si sono messi alla prova oggi durante la prima delle due giornate di gara davanti ad un pubblico da record, in festa e che non ha mai smesso di incitare e tifare.

E' lo sloveno Žak Meglič a vincere tra gli U10 dopo un arrivo al photofinish con Giovanni Viviani dello Sporting Club Livigno, seguito dall’altoatesino Leo Weissensteiner, 3°. Bene il 4° posto del piemontese Edoardo Lantermino e il 6° di Gabriele Dutto, entrmabi portacolori dello sci club Busca.

In top30 si classificano Matteo Baudino (Valle Pesio) 25° e Niccolò Dalla Costa (Nordico Pragelato) 29°. Il percorso da 1,3 km ha inoltre premiato le giovanissime Virginia Compagnoni della Polisportiva Le Prese, davanti a Ester Cusini dello Sporting Club Livigno e alla slovena Zoja Meglič. La prima piemotese è Maria Basso, portacolori dello sci club Alpi Marittime, che chiude al 9° posto. In top15 anche Chiara Ronchail (Nordico Pragelato) che chiude al 13° posto. Mara Dutto, Ginevra Giordano e Angelica Mellano, tutte dello sci club Alpi Marittime, chiudono rispettivamente al 18°, 21° e 28° posto.

Distanza raddoppiata per i circa 300 Cuccioli (U12) al via, che a seguire si sono scatenati sul tracciato da 2,7 km che ha premiato con la vittoria la giovane atleta di Bormio Serena Canclini. Seconda la valdostana Alice Borbey e 3ª la slovena Mila Verdnik. Ai piedi del podio si ferma Maddalena Palumbo (Valle Maira); Margherita Basso (Alpi Marittime) termina la sua fatica al 19° posto seguita da Giulia Allione (Valle Maira). Carlotta Cismondi è 22ª, Benedetta Bovero 25ª e Heide Mauro 27ª : tutte e tre portacolori dello sci club Alpi Marittime. Tra i maschi ha trionfato invece Maurizio Bertolina dello Sporting Club Livigno, che ha preceduto il trentino Francesco Carrara e il bolzanino Damian Gruber in una gara che visto qualche caduta, senza conseguenze, alla partenza. Top10 per Nicolò Lai (Alpi Marittime) che chiude al 9° posto, mentre Tommaso Palumbo (Valle Maira) chiude al 15° posto. A ruota Edoardo Teoli 17° e Simone Carletto 19°, entrambi dello sci club Alpi Marittime. Mattia Lantermino (Busca) è 26° mentre Nicolò Macario (Valle Pesio) è 29°.

Gli ‘scoiattolini’ hanno fatto da apripista alla gara Revival, l’evento dedicato agli ex partecipanti al Trofeo Skiri e prima ancora Topolino, di età superiore a 16 anni, dove al maschile la vittoria è andata a Riccardo Mich (White frox) davanti al croato Boris Stefancic e all’altoatesino Luca Zambon. Lorenzo Michelis e Fabio Giordanetto dello sci club Valle Maira chiudono rispettivamente al 21° e 22° posto.

Al femminile, vittoria di Emma Ivarsonn che ha preceduto con margine la slovena Meta Mozetič e la valdostana Amalia Laurent. In gara anche Marianna Dho e Sofia Bruno, dello sci club Valle Ellero che hanno chiuso rispettivamente al 18° e 19° posto.