VOLLEY BM / Il VBC Mondovì chiude l'andata con la sfida al temibile Novi

Nella tredicesima giornata del campionato di serie B maschile ed ultima del girone d’ andata il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone ospiterà sabato 17 gennaio alle ore 20.45 al PalaItis il forte Novi allenato da Andrea Repetto, formazione di valore tecnico molto elevato e che attualmente, con i suoi 26 punti, frutto di 9 vittorie nelle 12 partite sinora disputate, si trova al terzo posto, a -2 dal PVL Ciriè capolista ed a -1 dal Caronno secondo.

“Siamo attesi da un’ altra sfida molto ardua – dice coach Vittorio Bertini –, contro un avversario che in questa prima parte di campionato ha avuto un’ eccellente continuità di risultati e di gioco, dimostrando grande solidità e compattezza. La formazione di coach Andrea Repetto, subentrato prima dell’inizio del campionato a Mimmo Specchia, che ha dovuto declinare per motivi personali, si basa sulla potenza offensiva del giovane opposto Jacopo Giovanelli, classe 2004,vero terminale d’attacco, e alla stabilità dei due schiacciatori di posto 4, Matteo Repetto, classe 1998, e Francesco Romagnano, classe 2001: il primo più votato a compiti di seconda linea, il secondo potente in attacco ed insidioso in battuta, compongono una coppia molto equilibrata. Altro punto di forza è rappresentato dal centrale italo-argentino Santiago Buffo, classe 2004, vera rivelazione di questo girone d’andata, mentre sempre su alti livelli i esprime l’ altro centrale Riccardo Miraglia, classe 2000. A guidare il reparto difensivo infine, un vero ‘big’ del ruolo come Luca Martina, classe 1998, che, dopo un paio di stagioni sfortunate, ha ritrovato la qualità che lo contraddistingue. Noi arriviamo da una prestazione decisamente sottotono , in cui soltanto nella seconda metà del terzo set siamo riusciti a giocare su livelli accettabili. Sabato sera giochiamo in casa nostra, davanti al nostro pubblico, e pertanto voglio rivedere la squadra che ha è stata in grado di superare per 3-0 il Parella, che ha battuto i Diavoli Rosa Brugherio per 3-2 rimontando da 0-2 e che nel terzo set di S. Mauro ha rimontato da 7-15 sino al 23-22. Dobbiamo giocare con quella grinta e determinazione, con una qualità decisamente più elevata sia in attacco che in battuta”.

Per i monregalesi una gara molto ardua, ma il gioco espresso nella seconda metà del terzo set di domenica scorsa a S. Mauro fa ben sperare e deve assolutamente essere il punto di partenza da cui partire al fine di provare a conquistare qualche punto che sarebbe davvero importantissimo nell’ economia della stagione e soprattutto darebbe morale al gruppo.