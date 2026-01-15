VOLLEY / Emanuele Aime ambasciatore dei valori dello sport: l’UNVS premia il tecnico cuneese

Cuneo celebra uno dei suoi figli sportivi. Emanuele Aime, nato nel capoluogo il 22 aprile 1989 e oggi terzo allenatore della Consolini Volley San Giovanni in Marignano, formazione militante nel campionato nazionale di Serie A1 femminile, è stato nominato Ambasciatore dello Sport dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS).

La nomina arriva su segnalazione della sezione “Luigi Pellin” di Cuneo, che ha voluto riconoscere in Aime non solo le competenze tecniche maturate ai massimi livelli della pallavolo nazionale, ma soprattutto la capacità di incarnare e trasmettere i valori fondanti dello sport: impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra. Valori che l’UNVS promuove da sempre e che, come sottolineato nella motivazione ufficiale, Aime “condivide attraverso i suoi primati e l’impegno agonistico”.

La cerimonia di consegna del diploma e della tessera di Ambasciatore UNVS si svolgerà sabato 17 gennaio 2026 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, con il patrocinio ufficiale del Comune. Un riconoscimento che assume un significato particolare proprio perché conferito nella città natale del tecnico, davanti al mondo sportivo locale che ne ha seguito il percorso fin dagli inizi.