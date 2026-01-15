Ucraina, Crosetto “Mosca finge apertura ma il negoziato non decolla”

ROMA (ITALPRESS) - "Si consuma il dramma di un negoziato che non decolla: l'unica realmente disponibile da discutere finora è stata l'Ucraina, dall'altra parte, la Russia finge apertura. Una soluzione alla coreana o alla cipriota, con il congelamento della linea di fronte e una fascia di circa 40 chilometri, è sul tavolo da mesi, ma non abbiamo risposte da parte di Mosca che sta usando il negoziato per temporeggiare e consolidare i guadagni territoriali". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante le comunicazioni sull'Ucraina alla Camera. "Sul piano militare - aggiunge - non siamo di fronte nè a una vittoria imminente nè a una sconfitta totale di una delle due parti, ma a un conflitto di logoramento, destinato a durare nel tempo, a un costo umano enorme".

