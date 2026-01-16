A Castagnito musiche per “Memorie di un alpino”

Dopo l’inaugurazione dello scorso 21 dicembre a Barolo, con un concerto dedicato a Ennio Morricone che ha registrato il tutto esaurito e una calorosa standing ovation finale, prosegue la quinta edizione di “Terre Armoniche”, evento promosso dall’Associazione Culturale Santa Cecilia.

Domenica 25 gennaio, presso il Salone della casa San Giuseppe di Castagnito, si terrà il concerto celebrativo “Memorie di un Alpino”, appuntamento dedicato agli Alpini e in particolare a Giovan Maria Magli, reduce dalla ritirata di Russia.

La serata proporrà un intenso percorso tra parole, immagini e musica, con la lettura dei racconti di guerra di Magli, accompagnati da immagini d’epoca e da un tessuto musicale evocativo, capace di amplificare la forza emotiva delle testimonianze. Sul palco Matteo Magli (basso tuba) Hilary Bassi (pianoforte) e Dante Magli (voce narrante). Ingresso ad offerta libera, necessaria la prenotazione.

Questi gli appuntamenti successivi della rassegna: 15 febbraio, Magliano Alfieri, C’era una volta il jazz - 8 marzo, Barolo, Ritratti femminili nell’opera - 29 marzo, Castagnito, Sinfonia al cioccolato - 12 aprile, Magliano Alfieri, Senti le rane che cantano - 26 aprile, Sommariva Perno, Omaggio a Pavarotti - 10 maggio, Sommariva Perno, Emozioni vestite di musica e poesia.

L’Associazione Culturale Santa Cecilia organizza inoltre due viaggi in autobus verso l’Auditorium RAI di Torino in occasione dei concerti del 17 febbraio con i Carmina Burana e del 22 maggio con la sinfonia “Dal nuovo mondo” di Dvorak (partenze da Magliano Alfieri, Castagnito e Sommariva Perno).

Per informazioni e prenotazioni: asso.santacecilia@gmail.com – 351 70 56 171 (anche whatsapp).