Bra: AIDO e UNVS corrono con la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026

In un periodo purtroppo marcato da eventi negativi e deleteri, un raggio di sole si è di recente vissuto a Bra con il passaggio della fiaccola legata alle imminenti Olimpiadi Invernali Milano Cortina.

La bellezza di poter incontrare il fuoco sacro di Atene, simbolo di pace, continuità, purezza e spirito di fratellanza ha portato l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero insieme all'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione "Angiolina Costantino" ad affiancare il passaggio della fiaccola dando così senso e significato a caratteristiche proprie alle due realtà che operano a favore e vantaggio del sociale.

"Il termine 'Unione' identifica ogni singola nostra azione messa in campo in un contesto comunitario e per celebrare i nostri primi vent'anni di attività non potevamo mancare ad essere presenti e partecipi ad un evento di grande spessore ed importanza" - dice il presidente UNVS Bra Giuseppe Gandino a cui fa eco il dirigente AIDO Gianfranco Vergnano -. "Il motto in cui ci identifichiamo è di certo '+ Sport + Vita' e poter correre al fianco della fiaccola è stato un onore ed un'autentica emozione che vogliamo dedicare in segno di speranza a tutti coloro che sono in lista d'attesa per un trapianto".