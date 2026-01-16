Dogliani, il grazie del Comune ai “Nonni Vigili”: presidio quotidiano davanti alle scuole e supporto agli eventi

Una presenza silenziosa, ma familiare. Un aiuto concreto che si rinnova giorno dopo giorno, tra attraversamenti pedonali, orari di ingresso a scuola e momenti di maggiore afflusso in paese. Il Comune di Dogliani e il corpo di Polizia Locale hanno voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine ai Nonni Vigili, figure che affiancano gli agenti nella gestione della viabilità e nella tutela della sicurezza urbana.

Con attenzione, esperienza e senso civico, i “nonni in divisa” svolgono un compito che va ben oltre il semplice supporto organizzativo: rappresentano un punto di riferimento rassicurante per bambini e famiglie, e un esempio concreto di cittadinanza attiva all’interno della comunità doglianese.

Ogni giorno, con puntualità, presidiano alcuni dei momenti più delicati della giornata, garantendo maggiore sicurezza all’entrata e all’uscita delle scuole. Un contributo che diventa altrettanto importante anche in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi, o ogni volta che l’organizzazione del traffico richiede una presenza aggiuntiva sul territorio, a fianco della Polizia Locale.

Il ringraziamento dell’Amministrazione è rivolto a Gianmario Abbona, Antonio Bellitto, Francesco Francavilla, Davide Gallo, Mario Grisotto, Lino Vassallo e Vincenzo Volpe, per l’impegno quotidiano svolto con dedizione e disponibilità.

Un pensiero particolare è stato dedicato anche a Claudio Massolino, a cui il Comune ha espresso un grazie sentito per gli anni trascorsi nel ruolo di Nonno Vigile, diventando parte integrante di quel presidio civile che contribuisce, con semplicità, a rendere Dogliani più ordinata e sicura.