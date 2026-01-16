Nasce lo Sportello Salute Barge-Bagnolo contro le liste d'attesa

Apre il prossimo mercoledì 21 gennaio un nuovo Sportello Salute del Comitato Vivere la Costituzione.

Lo sportello (costituito unicamente da volontari) si propone di aiutare le persone in difficoltà a causa delle lunghe liste di attesa sulla sanità, utilizzando le leggi vigenti. Non avrà alcun intento di sostituirsi al CUP, ma unicamente di illustrare alle persone il percorso legale per far valere i propri diritti.

Inizialmente lo Sportello sarà attivo due volte al mese: il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sarà gratuito e aperto a tutti.

Lo si troverà in via Costanzo Carle, 82, presso la sede locale della CGIL.

Lo sportello assume la denominazione di "Sportello Salute Barge-Bagnolo" per la vicinanza dei due comuni e per l'intenzione di allargare l'esperienza anche a Bagnolo Piemonte.