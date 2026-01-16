Perlo rafforza la collaborazione con l'Istituto Agrario di Mondovì

Si è svolto ieri, giovedì 15 gennaio, nell’aula Marconi dell’Istituto Tecnico Agrario “Giolitti Bellisario” di Mondovì, un interessante incontro tra le classi quarte e quinte e il sindaco di Perlo, Lorenzo Benzo.

Il confronto ha preso avvio dagli ormai collaudati Raduni Trattoristici, organizzati dal Comune e dalla Pro Loco di Perlo, anche in collaborazione con comuni e regioni limitrofe, ai quali gli studenti sono stati invitati a partecipare. Successivamente, il dibattito si è spostato sulla realtà agricola e forestale del territorio e sul ruolo, nonché sulle opportunità, che i giovani possono avere inserendosi in questo settore.

Di fronte a una platea di circa cinquanta di persone, tra studenti e docenti, l’incontro ha visto una partecipazione attiva e coinvolta, rendendo il confronto proficuo e stimolante per tutti i presenti.

"Ho riscontrato nei ragazzi un entusiasmo e un coinvolgimento sorprendente – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Benzo – smentendo il luogo comune secondo cui i giovani sarebbero svogliati e privi di interesse".

Il primo cittadino ha poi sottolineato come sia fondamentale coinvolgere, sostenere e motivare le nuove generazioni, a partire dalla famiglia, passando per la scuola e arrivando alla politica, dai livelli più alti fino agli amministratori locali.

"A questi ultimi - chiosa il primo cittadino - spetta il compito non facile ma imprescindibile, di creare le condizioni sul territorio e per le aziende affinché il mondo rurale delle aree interne non collassi su se stesso".