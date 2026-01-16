Savigliano: ogni martedì “porte aperte” al centro educativo post-scolastico

Si chiama “Martedì qui” ed è la nuova iniziativa di Oasi Giovani dove il “qui” si riferisce al Centro educativo post-scolastico, che ogni martedì pomeriggio apre le proprie porte alla cittadinanza.

Si tratta di un accesso libero settimanale al cortile di corso Roma, per giovani dagli 11 ai 15 anni, dalle 17 alle 19. Non servono iscrizioni: basta presentarsi ed entrare per prendere parte a giochi e laboratori.

L'iniziativa ha preso avvio con il mese di dicembre, ed il “battesimo” è avvenuto con una tombolata natalizia.

«Un importante aspetto da evidenziare – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – è che si tratta di un momento presidiato, in cui i giovani sono affiancati nelle attività dal nostro personale. È un modo per testimoniare l'apertura del nostro ente alla città, così come “Tavola 47”: tutti i venerdì, dalle 13.30 alle 15.30, nei locali di Oceano in via Garibaldi, le ragazze ed i ragazzi di terza media possano consumare il proprio pranzo al sacco. Gratuitamente, e sotto l'occhio vigile degli educatori del nostro ente».



