Formedil Cuneo: la formazione di qualità per il mondo edile

Laura Blua, Elena Lovera e Nicola Gagino: direttore, presidente e vicepresidente di Formedil Cuneo

In vista delle scelte che andranno a fare gli studenti che termineranno la scuola secondaria di primo grado a giugno 2026, abbiamo incontrato lo staff dirigenziale di Formedil Cuneo, ex Scuola Edile Cuneo, che proprio in questi giorni ha assunto la denominazione del sistema nazionale della formazione professionale edile.

Un passaggio importante sottolineato dalla presidente Elena Lovera, giustamente orgogliosa di un ulteriore salto di qualità dell’ente:

“Facciamo oggi parte della casa madre Formedil Italia, di cui sono presidente, che è sinonimo di un’autorevolezza ancora maggiore, essendo un Ente accreditato dal Ministero del Lavoro, quindi una garanzia per tutti coloro che frequentano i nostri corsi, dai ragazzi del percorso triennale di Operatore Edile agli adulti che seguono i tanti corsi a loro dedicati. Questo è in realtà un punto di partenza che ci stimola ad erogare sempre più una formazione di qualità, che è il nostro obiettivo, oltre a quello di lavorare sulla sicurezza, contribuendo, insieme agli altri operatori preposti, a creare una 'Cultura della sicurezza', che si sta gradualmente sviluppando. Grazie alla competenza e alla preparazione dei nostri docenti, oltre ai corsi per conseguire la qualifica professionale costruiamo a misura sartoriale dei corsi di specializzazione per adulti, anche nelle stesse sedi aziendali, offrendo davvero opportunità uniche in un settore dinamico e in continua evoluzione”.

(Allievi del corso Operatore Edile)

Il motto di Formedil Cuneo è 'Si impara facendo', perché le competenze vengono acquisite in modo pratico. Formedil Cuneo è da anni un punto di riferimento per la formazione in ambito sicurezza rivolta ad aziende e lavoratori, e rappresenta anche una delle 20 scuole professionali edili italiane che offrono un percorso strutturato con concreti sbocchi occupazionali.

(Allievi in laboratorio)

Il triennio di formazione professionale edile, finanziato dalla Regione Piemonte, è pensato per i ragazzi in possesso del diploma di scuola dell’obbligo e costituisce un’importante opportunità per acquisire competenze tecniche e costruire un futuro nel settore delle costruzioni. Al termine dei tre anni è previsto l’ingresso nel mondo del lavoro, in aziende artigiane o industriali, oppure la possibilità di proseguire gli studi attraverso un percorso dedicato per l’accesso al IV anno geometra.

Il percorso formativo prevede trasporto, pasti, divise, libri di testo e attrezzature gratuiti. Un altro elemento distintivo è il forte collegamento con le imprese del territorio, che garantisce reali opportunità di inserimento lavorativo al termine del triennio.

(Laura Blua, direttore)

Laura Blua, direttrice di Formedil Cuneo, coordinatrice di tutti i percorsi offerti dall’ente, conferma il grande impegno in favore della qualità e della professionalità:

“Presso la nostra sede di Savigliano è attivo il corso triennale 'Operatore Edile', un corso gratuito che accompagna i ragazzi nel mondo del lavoro, facilitandone l’inserimento. Sono previsti il rimborso dei trasporti, il pranzo, i DPI e i libri di testo, affinché la formazione sia realmente accessibile a tutti. Lo scorso anno, grazie a questo percorso due nostri allievi sono diventati campioni nazionali alla gara Ediltrophy durante il SAIE a Bologna. A rendere possibile tutto questo sono i nostri docenti/istruttori, che con passione, competenza e dedizione costruiscono ogni giorno un ambiente formativo stimolante capace di motivare coinvolgere e orientare gli studenti. A loro va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro prezioso e per la collaborazione costante con la scuola”.

(Nicola Gagino, vicepresidente)

La 'Sicurezza' dei lavoratori e in cantiere è un pilastro su cui si fonda la qualità della formazione Formedil. Più c’è formazione e conoscenza, e meno si verificheranno infortuni e incidenti. Il vicepresidente Formedil Cuneo Nicola Gagino, anche segretario generale provinciale Fillea- CGIL, è un esperto in materia:

“Ormai non parliamo più di Formazione e Sicurezza, ma di 'Formazione in Sicurezza'. Una delle nostre mission è proprio la consulenza gratuita per le imprese edili e del settore, con sopralluoghi nei cantieri per dare consulenza su eventuali criticità. Programmiamo anche una formazione specifica modellata sulle singole richieste aziendali, per adempiere agli obblighi previsti e migliorare eventuali carenze, con l'obiettivo di rendere più sicuri i cantieri, a tutela dei lavoratori e sostenere che la sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un investimento fondamentale. È necessario impegnarci tutti di più per ridurre gli ancora troppi infortuni sul lavoro. I giovani che seguono il nostro corso triennale 'Operatore Edile' imparano fin da subito l’importanza di lavorare in ambienti sicuri e con le giuste regole, questo è fondamentale per la prevenzione e il benessere di tutti”.

(Allievi su impalcature)

A pochi giorni dalle scelte dei ragazzi chiamati a programmare il loro futuro, il corso 'Operatore edile -Realizzazione di opere in calcestruzzo armato, murarie, impermeabilizzazione, rivestimento e intonaco' proposto dalla Scuola Edile Cuneo, è la soluzione ideale per chi vuole intraprendere un percorso specialistico di passione e creatività.

La durata è triennale, per complessive 2970 ore, e si rivolge a giovani di età compresa tra 14 e 24 anni (fino al compimento del venticinquesimo anno di età) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e privi di titolo di scuola secondaria di II grado. Il percorso prevede anche lo svolgimento di uno stage in azienda. Al termine dei tre anni, a seguito del superamento dell’esame finale, si acquisisce una qualifica professionale valida su tutto il territorio nazionale e di livello EQF 3.

Le lezioni si svolgono presso la sede dell’Ente Scuola Edile di Savigliano sita in Via Comitato di Liberazione Nazionale n.6. Percorso Finanziato con FSE 21/27 +

(Allievi in laboratorio)

Contatti:

0171 697306 - Sede Cuneo

0172 717821 - Sede Savigliano mail: scuolaed@scuolaedilecuneo.it

https://scuolaedilecuneo.it

https://www.facebook.com/ScuolaEd/?locale=it_IT