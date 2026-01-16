Cuneo, viola il Daspo urbano e occupa edificio abbandonato: allontanato e denunciato dalla Polizia Locale

Lo scorso mercoledì 7 gennaio, gli agenti del nucleo Pronto Intervento e Servizi Mirati della Polizia Locale di Cuneo sono intervenuti in via vecchia di Borgo San Dalmazzo, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di persone in un edificio in disuso.

L’indicazione ha trovato riscontri oggettivi nel sopralluogo all’interno dell’edificio, dove sono stati trovati tre uomini di origine straniera. All’identificazione è emerso che uno di loro era gravato da un provvedimento di Daspo urbano emesso dal Questore di Cuneo. A quest’ultimo era vietato l’ingresso nella città di Cuneo per un anno. L’uomo è stato quindi denunciato ed allontanato dall’edificio occupato abusivamente, così come gli altri due.

Il comandante della Polizia Locale, Davide Bernardi, ha commentato: “Ringrazio la cittadinanza del Quartiere per l’attenzione che da sempre dimostra verso i problemi del Donatello. In questi giorni stiamo intensificando i controlli su tutto il territorio comunale: invitiamo a segnalare situazioni di degrado e problemi di sicurezza urbana chiamando il numero della nostra centrale operativa ( 0171/67777 , attivo tutti i giorni dell’anno, dalle ore 7.30 alle ore 19.30)”.



