Cronaca | 16 gennaio 2026, 07:53

In fiamme rimorchio di un autoarticolato sull'Asti-Cuneo a Castagnito

L'allarme alle 6.15 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alba, non risultano persone ferite

È stato avvolto dalle fiamme il rimorchio di un autoarticolato che questa mattina, venerdì 16 gennaio, stava percorrendo la A33 Asti-Cuneo. 

Nei pressi di Castagnito i pneumatici del rimorchio sono stati avvolti da fumo e fiamme, costringengo il conducente del mezzo a fermarsi e a chiamare i soccorsi. 

L'allarme è scattato verso le 6.15, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba con l'auto pompa serbatoio (APS) e l'autobotte. 

Le fiamme sono state domate e non risultano persone ferite. 

Arianna Pronestì

