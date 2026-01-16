In fiamme rimorchio di un autoarticolato sull'Asti-Cuneo a Castagnito

È stato avvolto dalle fiamme il rimorchio di un autoarticolato che questa mattina, venerdì 16 gennaio, stava percorrendo la A33 Asti-Cuneo.

Nei pressi di Castagnito i pneumatici del rimorchio sono stati avvolti da fumo e fiamme, costringengo il conducente del mezzo a fermarsi e a chiamare i soccorsi.

L'allarme è scattato verso le 6.15, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba con l'auto pompa serbatoio (APS) e l'autobotte.

Le fiamme sono state domate e non risultano persone ferite.