Ad Alba due appuntamenti per ricordare le Repubbliche partigiane con ANPI e il Comune

Le Repubbliche partigiane del 1944 come laboratori della futura Italia democratica. È questo il tema al centro dell'incontro "Zone libere e Repubbliche partigiane: prefigurazioni dell'Italia repubblicana" che si terrà mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 17.45 nella Sala Consigliare Teodoro Bubbio del Palazzo Comunale di Alba. L'iniziativa, organizzata dall'ANPI sezione Alba-Bra in collaborazione con il Comune di Alba, vedrà come relatore lo storico e ricercatore Luca Zanotta, uno dei massimi esperti nazionali del periodo.

L'incontro si concentrerà su quel cruciale periodo dell'estate-autunno 1944 quando, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e la conseguente occupazione tedesca, le formazioni partigiane riuscirono a liberare ampie zone dell'Italia centro-settentrionale. In questi territori liberati non si limitarono alla resistenza armata contro nazisti e fascisti della Repubblica di Salò, ma crearono vere e proprie forme di autogoverno democratico che anticiparono i principi della Costituzione del 1946.

"Il dibattito storiografico più recente tende a distinguere tra Zone libere e Repubbliche vere e proprie, a seconda del grado di pienezza e complessità che tali forme di autogoverno riuscirono a sviluppare", anticipa Zanotta. Nel suo intervento, lo storico analizzerà le implicazioni politiche, giuridiche e istituzionali di quelle esperienze che, pur nella loro brevità, "fecero da incubatrici per la nostra Repubblica".

L'evento assume particolare significato per il territorio albese e braidese, che durante la Resistenza fu teatro di importanti episodi partigiani e che nell'ottobre 1944 vide la nascita della Repubblica partigiana di Alba, seppur di brevissima durata.

Il giorno successivo, 5 febbraio, Zanotta replicherà il suo intervento per le nuove generazioni: alle ore 9 e 11, presso il Palazzo Mostre e Congressi di Alba in Piazza Medford 3, incontrerà una nutrita rappresentanza di studenti degli istituti superiori albesi. "È fondamentale trasmettere ai giovani la memoria di quei momenti cruciali in cui nacque la nostra democrazia", sottolineano gli organizzatori dell'ANPI Alba-Bra.

L'ingresso a entrambi gli eventi è libero e gratuito.

LUCA ZANOTTA

Luca Zanotta si è laureato in Scienze storiche all'Università degli Studi di Torino nel 2019 con una tesi dal titolo «La Repubblica partigiana dell'Ossola: un profilo di storia economica». Collabora con prestigiosi istituti culturali tra Piemonte e Lombardia, tra cui il Centro Studi Piero Gobetti, il Museo diffuso della Resistenza e la Federazione Italiana Associazioni Partigiane. Dal 13 giugno 2025 è componente del Comitato tecnico-scientifico dell'Associazione Casa della Resistenza di Fondotoce (VB). Tra le sue pubblicazioni più recenti: "Agli albori della democrazia: la Repubblica dell'Ossola" (Biblion, 2022, curato con Mirco Carrattieri) e contributi sulla Resistenza e l'antifascismo in volumi pubblicati da Viella, Claudiana e Biblion nel 2024.