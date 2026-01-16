Agnellotreffen 2026, da oggi a Chianale il motoraduno invernale più alto d'Italia

Prende il via oggi, venerdì 16 gennaio, l'Agnellotreffen 2026, il motoraduno invernale più alto d'Italia. Fino a domenica 18 gennaio la suggestiva Chianale, frazione di Pontechianale in Valle Varaita, accoglierà a oltre 1600 metri di quota centinaia di appassionati delle due e tre ruote provenienti da tutta Italia e dall'Europa.

L'evento, ormai diventato un appuntamento fisso per i motociclisti che non temono il freddo, si aprirà nel pomeriggio di oggi con l'arrivo dei primi partecipanti e l'allestimento del campo. Due i punti di accesso previsti: uno in Piazza Roma riservato ai pre-iscritti, l'altro lungo la strada per le iscrizioni sul posto. Con il calare della sera prenderà forma l'atmosfera tipica del raduno, tra falò, musica e i primi brindisi.

La giornata clou sarà sabato 17 gennaio. La mattinata sarà dedicata alla visita degli espositori, all'acquisto del merchandising ufficiale e alle degustazioni di prodotti locali nell'area catering. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà il tradizionale concorso dei Centesimi, seguito alle 16 dai saluti ufficiali degli organizzatori e delle amministrazioni locali. Durante tutta la giornata i partecipanti potranno scattare la foto di rito davanti alla statua del Motociclista Congelato, simbolo iconico e autoironico della manifestazione.

Il momento più atteso arriverà in serata: alle 18 partirà la motoparata notturna con ritrovo a Chianale e rientro in gruppo verso Pontechianale. A seguire dj set, vin brûlé e il grande falò centrale, cuore pulsante della notte dell'Agnellotreffen.

Domenica mattina, dalle 9 alle 12, l'accoglienza resterà aperta per gli ultimi arrivi. Sarà il momento dei saluti, degli ultimi caffè condivisi e delle foto ricordo prima di riprendere la strada di casa, con l'appuntamento già fissato per l'edizione del prossimo anno.