Beinette si prepara al Carnevale

Beinette si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio e una serata all’insegna dell’allegria.

L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio nella piazza principale del paese, piazza Umberto I, e coinvolgerà grandi e piccoli con un ricco programma.

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30, mentre alle ore 15 prenderà il via la tradizionale sfilata per le vie del paese, aperta a gruppi mascherati e carri allegorici. Chi desidera partecipare alla sfilata potrà farlo organizzandosi con amici e parenti; per aderire è necessaria l’iscrizione tramite l’apposito form, accessibile scansionando il QR code presente sulla locandina.

A seguire, dalle ore 16, spazio a merenda per tutti, musica, giochi e tanto divertimento, con attività dedicate in particolare ai più piccoli, curate dal gruppo animatori di Beinette. Nel pomeriggio si terrà anche la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati, prevista per le 17.

La festa proseguirà in serata con una cena accompagnata da DJ set, a partire dalle 20. Per questo appuntamento verrà diffusa a breve una seconda locandina con tutte le informazioni dettagliate.

L’organizzazione invita tutti a dare libero sfogo alla fantasia con maschere, coreografie e travestimenti originali per rendere il Carnevale di Beinette una giornata indimenticabile per tutta la comunità.