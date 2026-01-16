Savigliano, il PD apre uno sportello sul testamento biologico

Il Partito Democratico di Savigliano lancia "Sportello Aperto al PD", un ciclo di incontri tematici pensati per ascoltare, informare e costruire insieme ai cittadini soluzioni concrete su questioni di attualità e interesse collettivo.

I primi due appuntamenti saranno dedicati alle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), comunemente note come testamento biologico, uno strumento ancora poco conosciuto ma fondamentale per garantire a ciascuno il diritto di esprimere la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari futuri.

Il primo incontro si terrà mercoledì 22 gennaio alle ore 18 presso la sede del PD in via Trussarelli 8. La dottoressa Mariateresa Giachino-Amista spiegherà cosa sono le DAT, come funzionano e come compilarle correttamente, offrendo assistenza pratica ai partecipanti.

Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 5 febbraio, sempre alle ore 18 nella stessa sede. Sarà uno sportello ad accesso libero dedicato esclusivamente all'assistenza nella compilazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, con la possibilità di ricevere supporto personalizzato.

"Vogliamo creare uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza", spiegano dal PD saviglianese, "dove sia possibile informarsi, proporre idee e affrontare insieme temi che riguardano la vita quotidiana e i diritti di ciascuno. Le DAT sono uno strumento di libertà e autodeterminazione che tutti dovrebbero conoscere."

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la sede di via Trussarelli 8.