Liceo Arimondi di Savigliano, fucina di talenti per il teatro e il cinema

Tra i diplomati del Liceo Arimondi, oltre a quelli che scelgono i tradizionali percorsi universitari in ambito umanistico, scientifico, medico, si segnalano coloro che optano per la creatività e l'espressione artistica.

Da anni il liceo saviglianese si distingue infatti come una vera e propria fucina di artisti, capace di formare e ispirare giovani talenti che oggi trovano spazio e riconoscimenti nel mondo del teatro e del cinema, a livello nazionale e non solo. Un percorso che nasce tra i banchi di scuola, alimentato da passione, studio e attenzione alle discipline artistiche, e che continua nei più importanti centri di formazione e sui palcoscenici professionali.

Tra gli ex studenti che meglio rappresentano questo percorso spicca Tommaso Allione, diplomato alla prestigiosa Scuola Paolo Grassi di Milano e oggi impegnato in una produzione cinematografica internazionale diretta da Mel Gibson. Un traguardo che testimonia come le basi culturali e creative acquisite al liceo Arimondi possano aprire le porte a esperienze di altissimo livello.

Accanto a lui Eleonora Fazio, oggi insegnante di teatro in Liguria e in Libano, Norma Abram, anch’essa ammessa ai percorsi della Paolo Grassi e Matteo Cola e Bea Barale, selezionati come allievi alla scuola Nico Pepe di Udine, confermano la qualità di una formazione che sa orientare e preparare i giovani verso le accademie più riconosciute del settore.

Nomi diversi, strade differenti, ma un’origine comune che parla di talento coltivato con serietà. Non mancano poi gli attori che hanno già lasciato un segno importante nei teatri della provincia e non solo: Matteo Borghino, Sofia Caldo e Giorgio Moussa hanno calcato numerosi palchi, portando in scena professionalità e passione, e diventando punti di riferimento per le nuove generazioni di studenti.

Il liceo Arimondi si conferma così non solo come luogo di istruzione, ma come spazio di crescita artistica e culturale, capace di accendere vocazioni e accompagnarle verso il mondo dello spettacolo. Una tradizione che continua e che rende orgogliosa l’intera comunità cittadina.

Grazie a Giuseppe Porcu con le sue 30 repliche in tutta Italia con i nostri studenti, Mariella Fissore e Maurizio Biancotti, per fare qualche nome, che hanno saputo riconoscere il talento degli alunni e dar loro una chance che ha acceso la passione.