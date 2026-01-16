ATLETICA / Domenica a Saluzzo il Cross di Castellar, prima prova del Trofeo Regionale Assoluto

Entra nel vivo la stagione regionale del cross con il Campionato Regionale di Società Assoluto che si disputerà in prova unica domenica 18 gennaio a Saluzzo in occasione della 3ª edizione del Cross di Castellar.

La manifestazione, organizzata dall’Atl. Saluzzo in collaborazione con il Comune di Saluzzo e il municipio di Castellar, è aperta anche alle categorie giovanili ed è valida come prima prova del Trofeo Regionale Assoluto. Oltre 500 gli iscritti, comprese anche le categorie giovanili.



Come da regolamento nazionale, il CDS regionale consente alle società che vi partecipano di qualificarsi per la Finale Nazionale all’interno della Festa del Cross di Marinella di Selinunte. Ricordiamo che alla fase nazionale possono accedere le prime 5 società classificate nella fase regionale 2026 – oltre alle prime 20 società (maschili e femminili) classificate nel CDS dell’anno precedente nella categoria senior/promesse, alle prime 10 della categoria juniores e alle prime 10 di quella allievi/e.

Giova qui ricordare quali sono al momento le società piemontesi già qualificate per la Festa del Cross. Al maschile: Sport Project VCO (categoria senior/promesse, juniores e allievi), Pod. Valle Varaita (senior/promesse), Futuratletica Piemonte (allievi). Al femminile: Sport Project VCO (senior/promesse, allieve), Atl. Alba (senior/promesse), Atl. Pinerolo (allieve).

