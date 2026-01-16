"Promessa piemontese dell’anno”: Lucia Tassinario della ValleBelbo Sport premiata dal CONI

Come annunciato nei giorni scorsi, Lucia Tassinario, portacolori della ValleBelbo Sport tesserata per la franchigia del Team Dimensione Nuoto, ha ricevuto il premio “Promessa Piemontese dell’Anno 2024” nel corso della cerimonia inaugurale dell’anno sportivo piemontese.

Nel corso dell’appuntamento ospitato dal Teatro Comunale di Casale Monferrato, allietato da una piacevole esibizione artistica, sono stati consegnati i riconoscimenti alle personalità sportive che si sono messe in evidenza in ambito nazionale e internazionale. Il premio “promessa dell’anno” è stato assegnato a Lucia Tassinario “per i risultati conseguiti che costituiscono vanto ed orgoglio per l’intero movimento sportivo regionale e dimostrano come sia possibile concepire obiettivi ambiziosi, e quindi perseguirli ed ottenerli, grazie al lavoro e all’impegno costante e giornaliero. Rappresenta una dovuta gratitudine verso chi, ogni giorno, rende vivo il movimento sportivo regionale e porta i colori del Piemonte agli allori nazionali e internazionali”.