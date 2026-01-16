 / Sport

Sport | 16 gennaio 2026, 09:20

SCI ALPINO / GP Italia Dicoflor, a Peter Corbellini il primo slalom di Artesina

Il diciannovenne di Valtournenche si è imposto su Francesco Sadowski (Equipe Limone) e Matteo Avesani (Sc Cortina)

Peter Corbellini (Fiamme Oro) ha vinto il primo dei due slalom Fis Junior in programma ad Artesina e validi per il Gran Premio Italia Dicoflor, il circuito dedicato agli atleti delle categorie junior e aspiranti.

Il diciannovenne di Valtournenche ha saputo risalire di cinque posizioni nella seconda manche per imporsi con il tempo complessivo di 1’30″87, lasciandosi alle spalle Francesco Sadowski (Equipe Limone), secondo a 0″24 e primo aspirante di giornata e Matteo Avesani (Sc Cortina), terzo a 0″83 per completare il podio giovani. 

Per quanto riguarda gli altri aspiranti (nati nel 2008 e 2009), Giulio Paolo Cazzaniga (Sc Valchisone) è secondo con Laurent Gravel (Sc Crammont Mont Blanc) in terza piazza.

fisi

