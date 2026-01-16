SUPERLEGA / Cuneo senza tregua: dopo Perugia c’è Verona, altro Everest da scalare

Manco il tempo di tirare il fiato. Dopo la sfida contro la prima della classe di mercoledì sera, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è di nuovo pronta a scendere in campo.

Domani pomeriggio, sabato 16 gennaio, i biancoblù saranno di scena a Verona contro la Rana, attuale seconda forza del campionato: un altro banco di prova severissimo per i ragazzi di Matteo Battocchio, chiamati a misurarsi con il meglio che la SuperLega possa offrire in questo momento.

Due giorni fa, al palasport di San Rocco il risultato ha sorriso a Perugia, vittoriosa 3-0, ma il punteggio non racconta fino in fondo quanto visto sul taraflex. Davanti a oltre 3.500 spettatori, Cavaccini e compagni hanno tenuto testa ai campioni d’Europa e del Mondo con parziali tiratissimi, mostrando carattere, qualità e regalando spettacolo a un pubblico caldo e partecipe. Una prestazione che, al di là del risultato, ha lasciato segnali incoraggianti per il rush finale della stagione regolare.

Ripetersi a Verona? Perché no, anche se l’impresa si annuncia complicatissima. La Rana è una delle squadre più in forma del momento, costruita per stare stabilmente ai vertici e con tutte le carte in regola per puntare, per la prima volta nella sua storia, almeno alla finale scudetto.

All’andata, lo scorso 7 dicembre a Cuneo, finì 0-3 per i veneti, ma anche in quell’occasione la partita fu più combattuta di quanto dica il tabellino (22-25, 20-25, 20-25). Verona dovette sudare, affidandosi alla maggiore lucidità e a un’organizzazione di gioco superiore per avere ragione di una Cuneo combattiva, capace di lottare su ogni pallone.

A fare la differenza fu allora la regia illuminata di Micah Christenson, MVP della serata, bravo a coinvolgere con continuità tutte le sue bocche da fuoco: Darlan chiuse con un ottimo 62% in attacco, Keita fu devastante tra pipe e muro con un eccellente 71%. Dall’altra parte della rete brillò Nathan Feral, autore di una prova quasi perfetta, chiusa con il 76% di positività e numeri da fuoriclasse soprattutto nel set d’apertura.

Ora si riparte da lì, con la consapevolezza di dover alzare ancora l’asticella. Lo sa bene il palleggiatore Michele Baranowicz, che presenta così la trasferta scaligera: “Andiamo in casa di una squadra molto, molto forte, costruita per vincere. Sarà molto complicato. Possiamo provare a sistemare alcuni aspetti del nostro gioco e osare un po' di più in vista della partita con Monza in casa dove possiamo sicuramente pretendere da noi stessi di conquistare qualcosina”.

Fischio d’inizio alle ore 18, con diretta su Rai Sport e sulla consueta piattaforma VBTV. Per Cuneo, un’altra occasione per crescere e misurarsi con l’élite del volley italiano.