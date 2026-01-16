VOLLEY A3M / Il Negrini CTE Acqui Terme sulla strada del Monge Gerbaudo Savigliano, Berra: "Nostro compito provare a metterli in difficoltà"

Per la prima volta in stagione con una prospettiva (leggermente) diversa, avendo abbandonato l’ultima posizione in solitaria, il Monge-Gerbaudo Savigliano si prepara alla difficile trasferta sul campo dei “cugini” del Negrini CTE Acqui Terme, per uno dei più classici derby pieni zeppi di incroci, nel 15° turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Già, perché quella contro gli alessandrini, va detto, non sarà mai una partita come le altre. Non solo perché Acqui Terme è l’unica altra squadra piemontese, oltre appunto a Savigliano, a partecipare alla Serie A3 Credem Banca, ma anche perché i termali sono stati spesso gli sparring partner dei cuneesi negli allenamenti congiunti estivi, che quindi li conoscono bene. Aggiungete a tutto ciò che, poco più di 15 giorni orsono, coach Simone Serafini ha lasciato proprio il Monge-Gerbaudo per trasferirsi sulla panchina del Negrini CTE, lasciata vacante da Totire, e capirete il perché di una sfida che non può essere come le altre. Ma che squadra incroceranno capitan “Ciccio” Dutto e compagni? Innanzitutto, una compagine riposata, perché Botto e soci hanno avuto modo di riorganizzare le idee e di assorbire i dettami di coach Serafini grazie al turno di risposo osservato nel weekend dell’11 e 12 gennaio. Per contro, anche una squadra che deve ritrovare fiducia, essendo reduce da un filotto di cinque sconfitte (tutte per 3-0) nelle ultime sei gare ufficiali. L’ultimo successo, però, è recente, ed è arrivato proprio tra le mura amiche del PalaSport di Valenza: il 3-0 rifilato al Cus Cagliari lo scorso 3 gennaio alla prima di Serafini. Insomma, un roster ricco di grandi individualità che ha voglia di risalire la china per abbandonare l’attuale sesta posizione, al di sotto delle aspettative di inizio stagione.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Voglia di risalire che è condivisa con Savigliano, che guarda alla classifica, come detto, da un’altra prospettiva. Già, perché i cuneesi, pur essendo ancora ultimi, hanno raccolto due vittorie cruciali negli ultimi 20 giorni, non sbagliando gli scontri diretti, e ora hanno voglia di trovare anche continuità, regalandosi uno scalpo nobile dopo una prima metà di stagione a dir poco complessa.

Coach Andrea Berra, che ha sostituito Serafini proprio a fine 2025, ha le idee chiare sugli obiettivi da perseguire nella sfida di Valenza: “Contro San Donà di Piave si sono visti grandi segnali di crescita ed è arrivata una vittoria importante per noi e per il nostro morale. Ora torniamo a disputare una partita che ci vede sfavoriti, proprio come le tre disputate prima di affrontare i veneti. Come in quelle occasioni, il nostro obiettivo dovrà essere quello di uscire dal campo certi di essercela giocata a prescindere dalla forza dell’avversario. Dovremo, insomma, giocare una partita simile a quella disputata contro Reggio Emilia, mentre servirà un approccio diverso rispetto alla trasferta di Mantova. Di fronte avremo un roster che, se al completo, è da vertice della classifica, ma sarà nostro compito provare a metterlo in difficoltà”.

I precedenti. Il bilancio storico tra le due squadre racconta di un grande equilibrio, con Savigliano avanti appena 3-2 nei cinque precedenti. L’ultimo, nel girone d’andata, vide l’affermazione di Acqui Terme al PalaSanGiorgio, con un netto 3-1. Gli ex? Uno solo: coach Simone Serafini, tecnico del Monge-Gerbaudo fino allo scorso 31 dicembre.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Negrini CTE Acqui Terme e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le 18 di domenica 18 gennaio al Palazzetto dello Sport di Valenza.