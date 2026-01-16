VOLLEY AF / Questa sera (ore 21) una nuova puntata di “TIME OUT WOMEN”: ospiti Margarita Martinez, Giorgia Frosini e l’avv. Filippo Vergnano

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. La 12^ puntata stagionale avrà come ospite in studio la schiacciatrice della Honda Cuneo Margarita Martinez, reduce dall’intervento chirurgico al ginocchio.

L’attaccante colombiana avrebbe già dovuto partecipare al programma nel mese di dicembre, ma una copiosa nevicata le aveva impedito di raggiungere gli studi cuneesi di Time Out. Questa sera, tempo permettendo, la gatta “Marga” ci riprova.

Due, invece, sono i collegamenti previsti. Il primo raggiungerà l’opposto della Cda Talmassons Giorgia Frosini, fresca di qualificazione alla finale di Coppa Italia di A2. Il secondo vedrà il ritorno nella nostra trasmissione del presidente della Reale Mutua Fenera Chieri 76’, l’avvocato Filippo Vergnano.

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Erika Pritchard (Honda Cuneo), Veronica Taborelli e Mauro Tettamanti (Futura Giovani Busto Arsizio), Valentina Diouf (EuroteK Laica Uyba B.A.) e Ilenia Moro (Wash4green Monviso).

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulle pagine Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.