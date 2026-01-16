Amadeus torna in Rai? Di Liberatore chiarisce: "Nessun dialogo in cantiere"

(Adnkronos) - Amadeus di nuovo in Rai? "Per adesso non c'è stato proprio nulla. In questo momento non abbiamo messo in cantiere ulteriori dialoghi", così il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, chiarisce le indiscrezioni circolate su un possibile ritorno del conduttore. Incontrato in piazza di Spagna a Roma, a margine della spot 'Tutti cantano Sanremo', Di Liberatore ha smentito così i rumors su un possibile ritorno del conduttore alla guida del nuovo spettacolo musicale 'Mirror' che sarebbe dovuto partire a marzo.

Il direttore ha precisato che il progetto è in una fase talmente embrionale da non aver ancora affrontato il tema della conduzione. "Non ci eravamo nemmeno arrivati, diciamo, alla conduzione", ha spiegato. "Ci siamo fermati soltanto ad analizzare gli ingredienti e i sapori che potevano stare all'interno di uno spettacolo di questo tipo". Proprio a causa di questa fase di sviluppo, la partenza del programma, inizialmente prevista per marzo, è stata posticipata.

"Ci stiamo lavorando, non so se ce la facciamo a farlo a fine maggio o lo spostiamo in autunno", ha confermato Di Liberatore, motivando la decisione con la necessità di "incastrare con quelli che sono gli impegni degli artisti" e di individuare "un momento di palinsesto un pochino più performante". La strategia attuale, ha concluso il direttore, è focalizzata altrove: "Quello che stiamo facendo è concentrarci bene sui programmi in essere e allo stesso tempo potenziare i programmi e puntare sui talent che abbiamo a disposizione, che per noi sono veramente un fiore all'occhiello".

Parlando di Sanremo, invece, il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai ha spiegato che è ancora presto per pensare a chi sostituirà Carlo Conti l'anno prossimo alla conduzione e direzione artistica. "In questo momento ci stiamo concentrando solo sul festival 2026, perché è importante farlo bene e questo è l'obiettivo", ha dichiarato Di Liberatore. Alla conduzione 2027 del festival, dunque, "andremo a pensarci subito dopo, ora è bene proteggere il festival".

Sollecitato sull'ipotesi di una riconferma di Conti, Di Liberatore non ha usato mezzi termini: "Carlo? Stiamo parlando di un diamante per quanto riguarda l'azienda, quindi figurati. Per noi fa parte del patrimonio dell'azienda". Il direttore Rai è poi entrato nel merito del lavoro specifico per l'edizione alle porte, manifestando grande fiducia. "Carlo sta facendo un ottimo lavoro, con un festival equilibrato ma ricco allo stesso tempo, basato sul ritorno delle canzoni belle. Credo che stia facendo proprio un ottimo lavoro", ha concluso.