Usa, terremoto in Oregon: la scossa di magnitudo 6

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa dell'Oregon negli Stati Uniti. L'epicentro è stato localizzato al largo, lontano dalle zone abitate. L'United States Geological Survey (USGS) ha dichiarato che il sisma ha colpito alle 19:25 ora locale (4.25 in Italia), con epicentro situato a 186 miglia a ovest di Bandon, Oregon, e a circa 261 miglia (circa 420 km) a ovest di Salem, a una profondità di 4,4 miglia (circa 7 km).

Poche le segnalazioni della scossa, il che suggerisce che il terremoto potrebbe non essere stato avvertito in modo diffuso in tutta la regione.

Il National Tsunami Warning Center, parte della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), non ha emesso alcun allarme tsunami.