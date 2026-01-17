Cuneo piange l'ex sindacalista Silvio Giordanengo, scomparso all'età di 74 anni

Lutto, a Cuneo, nel mondo sindacale, per la scomparsa di Silvio Giordanengo, scomparso all’età di 74 anni: Lascia la moglie Rosanna, i figli Danilo con Luisella e Diego, la nipote Lea, la sorella Carmen, il fratello Guido, la suocera, i cognati e i nipoti. I funerali dell'ex sindacalista CISL Funzione Pubblica saranno celebrati lunedì 19 gennaio alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Cuneo, mentre il rosario verrà recitato domani, domenica 18 gennaio, alle 18.00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Passatore.

A ricordare l'ex collega è la CISL FP di Cuneo, che lo ricorda così: "Una figura che ha rappresentato molto più di un ruolo: una vera colonna della nostra organizzazione.

Silvio ha dedicato gran parte della sua vita al sindacato, contribuendo a costruire e consolidare la CISL FP di Cuneo con impegno costante, passione e grande sensibilità. Per lui il sindacato non era mai un esercizio formale o burocratico, ma un servizio concreto ai lavoratori, fatto di ascolto, presenza e attenzione alle persone. La sua capacità di comprendere i bisogni dei colleghi e di tradurli in azioni concrete è stata il filo conduttore di tutta la sua carriera.

Nel corso degli anni è stato un punto di riferimento per intere generazioni di sindacalisti, accompagnando nuove leve nei primi passi del loro percorso, trasmettendo non solo competenze tecniche, ma soprattutto valori, metodo e senso di appartenenza. La sua guida discreta ma decisa ha formato persone, più che ruoli, e ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra organizzazione".

Il Segretario Generale della CISL FP di Cuneo, Fabrizio Silvestro, lo ricorda così:

"Silvio è stato un maestro silenzioso per molti di noi. Ha formato persone, non solo sindacalisti, e ha sempre messo al centro il servizio ai lavoratori. La sua storia è intrecciata con quella della CISL FP di Cuneo e continuerà a esserlo anche in futuro. Chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco porta con sé il suo esempio ogni giorno".

La CISL FP di Cuneo si stringe con affetto alla famiglia e a tutti i suoi cari, condividendo il dolore per questa perdita.

"Il segno lasciato da Silvio resta vivo nel nostro lavoro quotidiano e nei valori che continueremo a difendere con lo stesso impegno e la stessa passione che lo hanno sempre contraddistinto".