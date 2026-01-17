Paolo Zoccola nominato presidente del Collegio di Revisione della Regione Piemonte

Il dottor Paolo Zoccola, commercialista e Revisore Legale con studio ad Alba, è il nuovo presidente del Collegio di Revisione della Regione Piemonte. La nomina arriva dopo una lunga e consolidata esperienza nel campo della revisione dei conti degli enti pubblici.

Zoccola, che recentemente ha passato il testimone di presidente di Apro Formazione, vanta oltre trent’anni di attività professionale nella revisione contabile di enti locali e ha ricoperto incarichi in numerosi Comuni delle province di Cuneo, Biella e Torino, oltre che presso la Provincia di Alessandria. Di particolare rilievo anche il ruolo svolto nel Comune di Torino, dove è stato presidente del Collegio dei Revisori per due mandati.

Con Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, in data 12 dicembre 2025, Zoccola è stato designato membro del Collegio di Revisione della Regione Piemonte, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Successivamente, il 12 gennaio 2026, ha assunto ufficialmente la carica di presidente dello stesso Collegio.

Il Collegio di Revisione svolge un ruolo centrale nel sistema di controllo dell’ente regionale: tra le principali funzioni figurano l’espressione di pareri obbligatori sui disegni di legge relativi al bilancio di previsione, all’assestamento e alle variazioni di bilancio, nonché sul rendiconto generale. I pareri sono accompagnati da un giudizio motivato in merito alla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni contabili. Il Collegio è inoltre chiamato ad attestare la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze della gestione, formulando osservazioni e proposte volte a migliorare efficienza, produttività ed economicità dell’azione amministrativa. Sono previste verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, oltre a controlli a campione sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, dall’acquisizione delle entrate all’effettuazione delle spese, fino agli adempimenti fiscali e alla corretta tenuta della contabilità. Ulteriori competenze riguardano la vigilanza sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e l’obbligo di segnalare eventuali gravi irregolarità di gestione agli organi competenti, qualora emergano ipotesi di responsabilità.

Il primo impegno del nuovo Collegio di Revisione sarà la verifica dello stato dell’arte del Disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026–2028, al fine di giungere a una valutazione autonoma e consapevole. Centrale sarà anche la costruzione di un rapporto costruttivo con gli uffici regionali, nel rispetto dei ruoli e tenendo conto della specificità dell’ente Regione, diversa da quella di qualsiasi altro ente locale.

"Sono onorato di poter mettere a servizio della Regione Piemonte la mia esperienza – ha dichiarato Zoccola –. Avverto pienamente la responsabilità di questa funzione e mi impegnerò a svolgerla con dedizione e senso del dovere, valori che hanno sempre contraddistinto il mio percorso professionale".