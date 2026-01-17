CALCIO FEMMINILE / La Freedom FC Women torna in campo, al Paschiero c'è il Trastevere

Si riparte con slancio. La Freedom FC Women è pronta a tornare in campo ed a proiettarsi nella seconda parte di stagione: le biancoblu, dopo un mese di sosta invernale, ospiteranno il Trastevere fra le mura amiche del “Paschiero” nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B, sabato 17 gennaio alle 14.30.

Dove eravamo rimasti? Le cuneesi sono attualmente settime in classifica, con 18 punti ottenuti e tante indicazioni positive emerse dalla prima metà di campionato: la compattezza del gruppo, il gioco espresso, i miglioramenti costanti. L’obiettivo è continuare su questa scia, consolidare la classifica e, perché no, sognare di insidiare la top 5. La gara di sabato, quindi, sarà sicuramente importante: la “prima” dopo la pausa è sempre un’incognita e spesso una trappola e, in questo caso, ancor di più contro un’avversaria a caccia di punti per la propria corsa salvezza. Il Trastevere, infatti, è attualmente in fondo alla classifica, insieme al Venezia, con 4 punti totalizzati, frutto di una vittoria, un pareggio e dieci sconfitte.

“In questo periodo di calciomercato si sono rinforzate un po’ tutte le squadre quindi dovremo entrare in campo con la testa concentrata perché, se si sottovaluta la partita, non ci siamo. Vogliamo fare la nostra partita e conquistare tre punti. – così mister Vincenzo De Marrino - Il mercato ci ha portato due giocatrici che potranno dare una mano per migliorare la rosa e la qualità delle partite: sono sicuro di aver a disposizione un roster molto competitivo e compatto, omogeneo, e sono molto contento”.

Ricordiamo, appunto, che la Freedom FC Women potrà disporre di due nuovi innesti, dopo gli addii di Fernanda Fernandez, Chiara Scaramuzzi, Mariachiara Bauce e Matilda Johansson: si tratta dall’attaccante (e all’occorrenza centrocampista) Danila Lazzaro e del difensore centrale maltese Océane Grange.

Freedom FC Women-Trastevere si disputerà allo Stadio “Fratelli Paschiero” sabato 17 gennaio alle 14.30: dirigerà l’incontro il sig. Tommaso Bassetti della sezione di Lucca, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Ginanneschi di Grosseto e Simone Pellegrini di Prato. Biglietteria aperta dalle 13.30.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA TREDICESIMA GIORNATA (Domenica 18 gennaio ore 14.30)

Freedom-Trastevere (sabato 17 gennaio ore 14.30)

Arezzo-RES Donna Roma

Bologna-Brescia

Frosinone-Cesena

Lumezzane-Hellas Verona

San Marino Academy-Venezia

Vicenza-Como 1907

CLASSIFICA

Como 31, Lumezzane 16, Cesena 24, Bologna 23, Brescia 20, RES Donna Roma 19, Freedom FC Women 18, Frosinone 17, Hellas Verona 15, Vicenza 14, Arezzo 14, San Marino Academy 8, Trastevere 4, Venezia 4.