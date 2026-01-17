VOLLEY A1F / Honda Cuneo Granda Volley cede fra le mura amiche: San Giovanni in Marignano vince 0-3

La Honda Cuneo Granda Volley cade in casa contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano: al Palazzetto dello Sport di Cuneo è 0-3. Le Gatte non trovano punti in una sfida opaca, accesa soltanto da un finale matto di secondo set.

1° set

Parte meglio San Giovanni, avanti 5-8. La forbice si amplia nel cuore del parziale, con le padrone di casa brave a salire sul +4 (12-16). Nel finale Cuneo cerca di restare a contatto, ma non basta: le romagnole chiudono 17-25.

2° set

Il secondo parziale vede le Gatte partire bene: 8-7. Tuttavia nella fase centrale del set San Giovanni rientra e mette la freccia (15-16). Il finale è folle: si parte da 20-20. Tutte e due le squadre hanno diversi set point, ma nessuna riesce a mettere la parola fine al parziale, finché le ospiti non trovano il giusto colpo di reni: 30-32.

3° set

San Giovanni spinge forte da subito: 5-8. Nel cuore del set le ospiti accelerano, prendono il largo e non si guardano più indietro (9-16). Il finale di partita diventa quasi una formalità, con le romagnole che si prendono il set (13-25) e il match (0-3).

“Ci sono poche parole per descrivere questa sconfitta – ha commentato Noemi Signorile nel post partita su VBTV e Dazn – Possiamo solo lavorare per cercare di capire cosa non è andato, perché non ha funzionato nulla. Ripartiamo subito contro una corazzata come Milano, ma dovremo farci trovare pronte in tutte le partite da qui alla fine della stagione”.

Honda Cuneo Granda Volley 0-3 Omag-Mt San Giovanni in Marignano (17-25, 30-32, 13-25)

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile (2), Diop (14), Pucelj (4), Rivero (6), Keene (6), Cecconello (4), Bardaro (L)

Entrate: Pritchard (1), Koulisiani, Marring (6)

Non entrate: Atamah, Allaoui, Cassino, Magnani (L)

Spettatori: 1124

MVP: Yushan Zhuang (Omag-Mt San Giovanni in Marignano)