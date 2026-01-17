Previsioni meteo, neve in arrivo al Nord e venti di Scirocco al Sud

(Adnkronos) - Neve in arrivo sull'Italia al Nord, mentre i venti di Scirocco si faranno sentire al Sud. "Sarà un periodo turbolento almeno fino a mercoledì" dice all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore la perturbazione atlantica entrerà sul nostro settore occidentale portando fenomeni su Nord-Ovest, Sardegna e Sicilia. Cadrà la neve in modo diffuso sulle Alpi occidentali oltre i 1000-1200 metri ed entro la tarda mattinata di sabato qualche fenomeno guadagnerà terreno anche verso Calabria, Basilicata e Puglia, decretando l'inizio del duplice attacco perturbato dei prossimi giorni". Ci si aspetta "tanta neve in Piemonte e un forte maltempo nelle isole maggiori".

"Domenica 18 gennaio, World Snow Day (Giornata mondiale della neve, ndr.), vedrà altre nevicate significative su Valle d'Aosta e Piemonte, oltre i mille metri di quota con un meteo di nuovo dal sapore invernale sul Nord-Ovest italiano; di contro, al Sud inizieranno a soffiare venti nordafricani, di Scirocco, miti e molto umidi: le piogge diverranno via via più intense sulla Sardegna orientale e su tutto il versante ionico, dal Metaponto a Siracusa - prosegue Tedici -. Questo duplice attacco continuerà lunedì, con neve fino a quote collinari al Nord-Ovest (Cuneo con 15 centimetri) e con tanto vento e tanta pioggia al Sud. Dovremo monitorare entrambi gli scenari, ma la situazione peggiore sarà quella che interesserà Sardegna, Sicilia e Calabria".

"Da lunedì 19 gennaio su queste regioni avremo piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate estreme con onde sotto la costa fino a 7 metri (Sicilia orientale) e al largo addirittura di 10 metri. In pratica, purtroppo, si prevede la 'tempesta perfetta' sullo Ionio, sullo Stretto di Sicilia e sul Canale di Sardegna. Si formeranno "onde altissime" e, avverte, da lunedì a mercoledì dovremo monitorare attentamente Sicilia orientale e meridionale, Calabria ionica e Sardegna".