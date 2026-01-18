STORIE DI MONTAGNA 199 / Crescere come a casa

La prima cosa che conta, per Paola, non è dove si va, ma come ci si sente.

Sentirsi accolti, riconosciuti, al sicuro. Sentirsi a casa, anche quando non si è a casa. È da qui che nasce Scarabbocchiando a casa di Tata Paola – Nido Famiglia Bimbinbò, un nido famiglia a Gaiola, in Valle Stura, pensato per accompagnare i bambini nei primi anni di vita con dolcezza, rispetto e tempi lenti.

Paola lavora con bambini piccolissimi, dai tre mesi ai tre anni. Un’età delicata, in cui il distacco pesa: per i bambini, ma spesso anche per le loro mamme. Ed è proprio su questo passaggio fragile che costruisce il suo lavoro quotidiano. Far sentire i bambini a casa non significa sostituirsi alla famiglia, ma creare un luogo che non spaventi, che non chieda di adattarsi in fretta, che accompagni con cura.

Il progetto nasce dopo anni di esperienza nei servizi per l’infanzia, tra micronidi, cooperative, spostamenti e maternità. Quando alcune strutture chiudono e i servizi in valle iniziano a sparire, Paola sceglie di non fermarsi. Anzi, di ripensare tutto. Decide di portare il lavoro a casa, di farlo diventare suo, di costruire un luogo che rispecchi profondamente il suo modo di stare con i bambini.

Un passaggio importante arriva anche grazie all’incontro con l’esperienza dell’Asilo nel Bosco, che ispira il suo percorso educativo. Da qui nasce una visione chiara: la natura non come contorno, ma come parte centrale dell’educazione. Un’educazione che passa dal corpo, dall’esperienza concreta, dall’osservazione quotidiana di ciò che cambia.

A Scarabbocchiando a casa di Tata Paola si esce quasi ogni giorno, anche quando fa freddo, quando piove o quando la neve cade leggera. Si cammina molto. Si osservano gli odori, i colori che cambiano con le stagioni, le foglie che cadono per “riposarsi”, gli insetti, gli animali incontrati lungo la strada. Il territorio di Gaiola e della Valle Stura diventa un’aula a cielo aperto: il fiume sotto casa, i sentieri nei boschi, le cascine con mucche, pecore e capre, i percorsi sterrati che insegnano equilibrio e attenzione.

Qui i bambini fanno esperienze vere. Raccolgono bastoni, inventano giochi con poco, imparano che anche un graffio non è sempre un problema ma, a volte, il segno di un’avventura vissuta davvero. Ogni giornata è diversa, perché la natura non è mai uguale a se stessa.

Dopo il fuori, si rientra. E ciò che è stato vissuto prende forma dentro. Le esperienze vengono rielaborate con materiali naturali, carbone di legna, colori, elementi raccolti durante le passeggiate. Si tocca, si sporca, si trasforma. Perché solo ciò che è concreto diventa conoscenza.

Accanto alla natura, c’è un altro pilastro fondamentale: l’educazione emozionale.

Paola lavora sulle emozioni con un linguaggio semplice, adatto ai bambini piccoli. La rabbia diventa un drago che sputa fuoco quando si sveglia troppo in fretta e che va aiutato a riaddormentarsi. La pazienza si allena contando piano, anche fino a venti. La malinconia è diversa dalla tristezza: a volte basta un abbraccio, altre volte serve “mettere la tristezza in una scatolina”, chiuderla per un po’ e riaprirla quando si è pronti a guardarla trasformata.

In tutto questo, Paola tiene fermo un punto fondamentale: il suo ruolo. I bambini e i genitori la chiamano Tata Paola. Non mamma, non nonna, non zia. Tata. Un ruolo chiaro, riconoscibile, che non sostituisce nessuno. Proprio per questo rassicura. Crescere come a casa significa anche sapere chi si è e che posto si occupa nella vita di un bambino.

Questo approccio aiuta non solo i bambini, ma anche le famiglie. Sapere che il proprio figlio è accolto, che non viene forzato, che trova uno sguardo che lo conosce e lo rispetta, aiuta anche le mamme a lasciarlo andare un po’ alla volta. Il rapporto con le famiglie nasce così: da ascolto, presenza, disponibilità. Da messaggi che arrivano quando una mamma è in difficoltà perché il distacco è faticoso, da parole scambiate nei momenti più delicati. Senza giudizio, senza ricette pronte.

C’è poi un aspetto che rende Scarabbocchiando a casa di Tata Paola ancora più importante per la valle. Negli anni in cui molti servizi per l’infanzia sono scomparsi, Paola c’è sempre stata. È riuscita a garantire continuità e presenza, offrendo un servizio concreto ai bambini della Valle Stura proprio quando le possibilità si riducevano.

In un territorio come questo, non è un dettaglio. Significa permettere alle famiglie di restare, di lavorare, di non doversi spostare altrove ogni giorno. Significa essere un presidio educativo silenzioso ma fondamentale, costruito sulla fiducia e sulla scelta consapevole di esserci.

Ho passato qualche ora con lei. Ho letto nei suoi occhi l’amore per i suoi piccoli ospiti, gli spazi della casa dedicati a loro e mi sono sentita un po’ a casa anche io.

Davanti a un tè e un pezzo di torta fatta in casa, Paola lo dice con semplicità, quasi senza enfasi: lei non potrebbe mai fare un lavoro diverso da questo. Perché stare con i bambini, accompagnarli nei primi passi della vita, non è solo un mestiere. È qualcosa che sente come una missione, una scelta profonda che ha a che fare con l’amore, con la cura, con il modo in cui si decide di stare al mondo.

È una dedizione che coinvolge tutta la sua vita e che la sua famiglia ha compreso e accolto. Perché quando un lavoro nasce da una vocazione così forte, non resta chiuso dentro un orario o uno spazio: entra nelle giornate, nelle scelte, nei ritmi di casa. E diventa parte di ciò che si è.

Forse è anche per questo che, a Scarabbocchiando a casa di Tata Paola – Nido Famiglia Bimbinbò,i bambini si sentono davvero a casa. E le famiglie, passo dopo passo, imparano a fidarsi.

Sono aperte le iscrizioni per il 2026 e per informazioni puoi scrivere a nidofamigliabimbinbo@gmail.com - 348 7489966 oppure sui social https://www.instagram.com/tata_paola_nidofamiglia