Ceva ricorda gli alpini della Cuneense nell'83° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka [FOTO E VIDEO]

"Ricordare Nowo Postojalowka significa onorare il sacrificio di tanti uomini e ribadire il valore della pace". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, è intervenuto questa mattina a Ceva alla cerimonia per l’83° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, nell’ambito della Giornata regionale del Valore Alpino, istituita dal Consiglio regionale.

Nel suo intervento, Nicco ha ricordato il dramma vissuto dagli alpini della Divisione Cuneense durante la Campagna di Russia: "Giovani uomini, spesso poco più che ragazzi, affrontarono condizioni estreme di gelo, fame e fatica, dimostrando un coraggio straordinario e pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane".

Accanto al doveroso momento di ricordo, il presidente ha voluto sottolineare il significato attuale del Valore Alpino: "Questa giornata non guarda solo al passato, ma riconosce ciò che gli alpini rappresentano ancora oggi per la nostra comunità: un patrimonio umano fatto di solidarietà, responsabilità, spirito di servizio e amore per il territorio".

Nel corso del suo intervento, Nicco ha ripercorso anche il ruolo svolto dagli alpini nelle grandi emergenze che hanno segnato la storia del Paese, dal Vajont ai terremoti del Friuli, dell’Irpinia e dell’Aquila, fino all’alluvione del Piemonte del 1994 e all’emergenza Covid: "Li abbiamo visti all’opera fin dalle prime ore, accanto alla popolazione, spesso mettendo a rischio anche la propria salute, con la consueta discrezione e senza chiedere nulla in cambio, semplicemente perché sentivano che era giusto esserci".

Un impegno che, ha sottolineato il presidente, prosegue ogni giorno soprattutto nei piccoli comuni: "Il valore alpino si manifesta anche nel lavoro quotidiano, silenzioso e costante nei nostri comuni".

Rivolgendosi direttamente alle Penne Nere, Nicco infine ha ribadito il legame tra le istituzioni regionali e l’Associazione Nazionale Alpini: "Il rapporto tra il Consiglio regionale del Piemonte e gli alpini è fatto di stima, amicizia e gratitudine sincera. Abbiamo un vero debito di riconoscenza che deve tradursi nel rispetto, nell’ascolto e nella valorizzazione del vostro impegno. Il vostro esempio resta un punto fermo per le generazioni future".