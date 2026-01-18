L'Istituto superiore Denina Pellico Rivoira, una scuola all’avanguardia tra innovazione e lavoro

Il Denina Pellico Rivoira nelle sedi di Saluzzo e Verzuolo (Itis) propone un’offerta didattica completa dando la possibilità agli studenti di scegliere fra dieci indirizzi in cui si compensano la teoria e la pratica andando oltre la lezione frontale con l’attivazione di laboratori in compresenza, stage dal terzo anno e l'accesso a progetti extra-curriculari che rispondono agli interessi e alle aspirazioni individuali. L’impostazione tecnico professionale dell’Istituto prevede una fruttuosa collaborazione con le aziende del territorio e il ricorso a tecnologie all'avanguardia garantisce il costante rinnovamento dei percorsi formativi per restare al passo con le reali esigenze del mercato del lavoro.



Per i neodiplomati trovare lavoro è una garanzia, come segnalato da Eduscopio 2025 secondo cui l’86% dei diplomati trova lavoro entro i sei mesi, un risultato che lo colloca in cima alla graduatoria dei tecnici economici. La preparazione ricevuta permette comunque agli studenti di frequentare un ITS o di proseguire in modo efficace gli studi all’Università.





Novità di quest’anno è la curvatura Energy Management di Elettrotecnica, che introduce l’intelligenza artificiale nella gestione di sistemi energetici e di fonti alternative.



Inoltre è possibile ottenere una qualifica professionale accreditata dalla Regione Piemonte in Operatore di Servizi d’Impresa già dopo tre anni di frequenza scolastica iscrivendosi all’indirizzo Servizi Commerciali o al Made in Italy - Arredamento e Design del Legno, dove si progettano e realizzano manufatti utilizzando attrezzature evolute. Nel settore tecnologico Chimica e Biotecnologie Ambientali si rivolge agli appassionati delle scienze naturali, trattando temi green quali riciclo, energie rinnovabili e analisi di qualità acqua/aria, con in media 9 ore a settimana di laboratorio nel triennio.



L’I.A. è utilizzata anche in Informatica, dove si sviluppano reti, basi di dati e si programma con l’open source, e in Sistemi Informativi Aziendali (SIA), per app e soluzioni gestionali al servizio delle imprese.



Nel settore economico (AFM-l’ex ragioneria), l’indirizzo E-commerce e Marketing Digitale potenzia l’analisi statistica dei dati e propone progetti di impresa simulata, mentre Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) ha introdotto da quest’anno lo spagnolo come terza lingua.



Completano il quadro gli indirizzi Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT -geometri), dove si presta attenzione crescente a bioedilizia e riqualificazione ecocompatibile, e Sanità e Assistenza Sociale (SAS) dedicato a progetti ed attività per il benessere delle fasce deboli.