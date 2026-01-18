BIATHLON / FESA Cup Hochfilzen, Gautero e Barale sfiorano il podio nella sprint juniores

Niente trasferta in IBU Junior Cup a Madona (Lettonia) questo fine settimana per gli “azzurrini” del biathlon, impegnati invece nella più vicina Hochfilzen (Austria), nelle gare di FESA Cup.

Il weekend è iniziato con le sprint, dove gli italiani hanno trovato il podio nelle gare della categoria juniores. Al maschile, Hannes Bacher e Simone Motta hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo, dietro solo al tedesco Clemens Boehme che ha vinto con un tempo di 25’41″1 e un errore. Ottima la prestazione sugli sci dell’altoatesino del CS Carabinieri che ha un ritardo dalla testa di 10″9 nonostate tre errori. Per il valtellinese delle Fiamme Gialle, invece il distacco dal vincitore, a parità di errore è di 12″4. Rimane invece ai piedi del podio Paolo Barale, con due errori a terra e un distacco di 14″8 da Boehme.

Top 10 anche per Maximilian Leitgeb, Nicola Giordano e Davide Cola, tutti e tre con 3 bersagli mancati, ad occupare le posizioni dalla 7 alla 9 con un ritardo inferiore ai 30 secondi. Di poco fuori dalla top 10 Manuel Contoz e Adam Ferdick, 11esimo e 12esimo: Contoz con un errore ha 49″1 di ritardo, mentre Ferdik ne ha 57″9 ma ha mancato 3 bersagli. Michel Deval chiude invece più staccato a più di 1 minuti dalla testa con due errori in 17esima posizione. Non chiude la sua gara invece Michele Carollo, dopo due bersagli mancati, uno per ogni serie.

Al femminile, invece Nayeli Mariotti Cavagnet agguanta il terzo gradino del podio alle spalle della doppietta tedesca composta da Leni Dietersberger, vincitrice in 21’49″8 senza errori al poligono, e Sydney Wuestling, seconda a 25″7 dalla compagna di squadra nonostante i due errori al tiro. Per l’azzurra delle Fiamme Gialle invece un solo passaggio nel giro di penalità che le vale un ritardo dalla testa di 26″6, ad un’incollatura dalla piazza d’onore. Più distante ma ai piedi del podio Carlotta Gautero, che con due errori ha un ritardo dalla testa di 1’05″1 ed è in compagnia di Maya Pividori nella top 10: l’atleta delle Fiamme Oro chiude 8a con 1 errore e 1’25″1 dalla vincitrice della sprint. Più indietro Eva Hutter, 13esima: la venostana paga due errori con un ritardo di quasi 2 minuti; 20esima piazza per Alessia Forlin con un solo bersaglio mancato, mentre Denise, in una giornata difficile al tiro, chiude 34esima.