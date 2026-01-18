Savigliano Open Space vince il 1° Trofeo Kenshinkan "Pierluigi Giraudo"

A Centallo, 178 Atleti, 11 palestre del cuneese, 16 squadre a rappresentare 8 palestre della Provincia Granda, si sono confrontate in una competizione di Kata a squadre e Kata individuale.

La competizione, un memorial per ricordare il Grande Maestro Centallese “Piero Giraudo”, scomparso nell’agosto 2022, è stato organizzato dalla Gekko-Kan-Karate-Do, la nuova palestra di Karate nata nel 2023.

Erano presenti la vedova e la figlia del Maestro Giraudo, oltre ai rappresentanti delle diverse associazioni di volontariato centallesi, dove "Piero Giraudo" operava (Protezione Civile, Croce Rossa, Nonni Vigili).

Il sindaco di Centallo Giuseppe Chivassa, dopo aver ricordato quanto "Piero Karate" si era adoperato a favore della collettività, fin dal 1981, quando aveva fondato la KENSHINKAN karate, ha inaugurato la competizione a squadre.

La gara si è svolta lungo tutta la giornata di domenica 18 gennaio e ha visto impegnati atleti delle categorie Speranze, Juniores e Seniores. A giudicare la gara a squadre della Provincia di Cuneo è intervenuta una delegazione di Maestri del torinese, a garanzia di imparzialità degli arbitraggi.

Karate Savigliano Open Space, guidata dai Maestri Davide Scicolone; Giorgio Villois e Nicola Vasile, ha conquistato il 1° TROFEO KENSHINKAN “Pierluigi Giraudo”, classificandosi al primo posto, seguita dalla padrona di casa, Gekko-Kan-Karate-Do, terza la palestra di Magliano Alpi, quarta quella di Cavallermaggiore.

Hanno rappresentato la palestra di Savigliano nella categoria Cadetti Lorenzo Alesso, Diego Truscelli e Sofia Castelluccia; mentre per la categoria Juniores/Seniores c'erano Mattia Scicolone, Gabriele Scicolone e Marco Santiago Tesio.

La Palestra di Savigliano ha portato complessivamente 16 atleti che hanno conquistando ulteriori 10 medaglie nelle gare individuali, in gironi all’italiana con una media di 16 atleti per categoria .

RISULTATI CADETTI

- Mia Monteleone, prima classificata, cinture bianche

- Veronika Pinta, seconda classificata, cinture gialle

- Sofia Castelluccia, prima classificata, cinture arancioni

- Diego Truscelli, primo classificato, cinture blu

- Lorenzo Alesso, secondo classificato, cinture marroni

RISULTATI JUNIORES/SENIORES

- Giorgia Scaffidi, terza classificata, cinture bianche e bianche superiori

- Giorgia Drocco, quarta classificata cinture gialle/arancioni

- Matteo Gallo, secondo classificato cinture gialle/arancioni

- Gabriele Scicolone, primo classificato cinture marroni

- Mattia Scicolone, secondo classificato cinture marroni

Si sono distinti superando i giorni eliminatori per poi uscire nella fase delle semifinali i cadetti Filippo Isoardi e Maria Rotondo (cinture bianche), Michele Ferrante (cintura gialla), e gli juniores Enrico Drocco (cintura gialla), Daniel Brundu (cintura arancione) e Marco Santiago Tesio (cintura marrone).

I maestri ringraziano i giovani ragazzi della Gekko-Kan-Karate-Do Centallo per aver reso onore al grande maestro Piero Karate , un grande uomo sempre a disposizione di chi aveva bisogno e che ha dedicato al karate la sua intera vita.