SCI DI FONDO / Carollo brilla a Oberhof: 9° posto nella sprint di Coppa del Mondo

Federico Pellegrino torna sul podio in coppa del mondo! Ad un mese dal secondo posto di Davos, l’azzurro deve di nuovo accontentarsi della piazza d’onore, battuto dal talentuoso giovane norvegese Lars Heggen nella sprint in tecnica libera di Oberhof. Bella gara del valdostano, che avrà però sicuramente un po’ di rammarico, perchè la chance di portarsi a casa il successo oggi era veramente ghiotta. Il poliziotto di Nus non è infatti riuscito ad approfittare fino in fondo del livello piuttosto basso della competizione, con tante assenze, uno su tutti Klaebo, ma ha mostrato un’ottima condizione sin dalle qualificazioni, vincendo e convincendo sia nei quarti che in semifinale, dove aveva beffato con la spaccata proprio Vuorinen e Heggen. Peccato poi per l’esito dell’ultimo atto, nel quale si è dovuto arrendere per soli 3 decimi allo stesso Lars Heggen, che in semifinale si era poi salvato come lucky loser.

Torna sul podio, al terzo posto il fratello d’arte Even Northug, mentre si fermano al quarto e al quinto posto i finlandesi Lauri Vuorinen ed Emil Liekari. Ultimo in finale è Valerio Grond, che aveva salvato la pelle di pochi centesimi già in qualifica, ma era poi riuscito a spingersi fino in finale. Per l’Italia c’è una prova molto positiva anche a livello di squadra, con altri due rappresentanti che centrano la top ten: Simone Mocellini era stato bravo a piazzarsi alle spalle del capitano azzurro nei quarti di finale, guadagnandosi così una piazza al penultimo atto. Il trentino delle Fiamme Gialle ha poi chiuso al quinto posto nella prima semifinale, vinta dallo stesso Pellegrino, per il decimo posto conclusivo.

Bella gara anche di Martino Carollo, che chiude al nono posto finale. Il giovane azzurro ha superato il quarto di finale da lucky loser per poi terminare quinto nella seconda semifinale. Si erano qualificati per la fase a batterie anche Michael Hellweger, che si è fermato ai quarti di finale, chiudendo ultimo la propria batteria dopo un contatto e classificandosi così al 26° posto finale e Davide Graz: il friulano è giunto quinto nell’ultimo quarto di finale ed ha portato a casa il 24° nella classifica conclusiva della sprint.