SCI / Sara Allemand a punti in Coppa del Mondo, Emilia Mondinelli quattordicesima in Val di Fassa

COPPA DEL MONDO: SOFIA GOGGIA SESTA NEL SUPER-G DI TARVISIO E SARA ALLEMAND VENTOTTESIMA. ALEX VINATZER 13° NELLO SLALOM DI WENGEN

Emma Aicher non si ferma più. La ventiduenne tedesca dello Ski Club Mahlstetten ha centrato la sua seconda vittoria stagionale e la quarta totale in Coppa del Mondo dominando il Super-G sulla pista Di Prampero a Tarvisio, con il crono di 1’,14”,04/100. Sul podio con lei l’inossidabile campionissima statunitense Lindsey Vonn dello Ski and Snowboard Club Vail, staccata di 27/100, e la céca Ester Ledecka (allenata dall’ex discesista gardenese Michael “Much” Mair) a 94/100. Sesta piazza per la migliore delle azzurre, la finanziera bergamasca Sofia Goggia arrivata ad 1”,13/100 e comunque titolare dalla prossima gara del pettorale rosso della classifica della Coppa del Mondo di SuperG. A seguire, decimo posto per la finanziera roveretana Laura Pirovano, undicesimo per la poliziotta lecchese Roberta Melesi, sedicesimo per la valtellinese Elena Curtoni del Centro Sportivo Esercito. Ottima giornata anche per Sara Allemand: la venticinquenne carabiniera di Bardonecchia è andata a punti, chiudendo ventottesima a 2”,10/100, a soli 30/100 dal ventesimo posto. Un altro risultato importante dopo il ventiseiesimo posto, sempre in Super-G, in Val d'Isère, tanto più significativo per il fatto che Sara in questo mese di gennaio sta facendo la spola tra Coppa del Mondo e Coppa Europa, sempre con ottimi risultati, visto che nel circuito continentale ha vinto la Discesa disputata mercoledì 14 gennaio a Pass Thurn. Meno gloria per gli azzurri invece nello Slalom che ha chiuso il weekend di Coppa del Mondo Wengen. Come un anno fa, ha vinto il norvegese Atle-Lie McGrath del Baerums Skiklub con il crono complessivo di 1’,45”,99/100 e con 47/100 sull’ex connazionale Lukas Pinheiro Braathen anche lui del Baerums Skiklub ma da due stagioni portacolori del Brasile. Terzo ad 81/100 un altro norvegese, il veterano Henrik Kristoffersen del Raelingen Skiclub. Per l’Italia solo il tredicesimo il finanziere gardenese Alex Vinatzer e il ventiseiesimo il poliziotto valtellinese Tommaso Sala. Il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito ha chiuso la prima manche al cinquantesimo posto e non si è quindi qualificato per la seconda.

La classifica del Super-G della Coppa del Mondo femminile a Tarvisio

La classifica dello Slalom della Coppa del Mondo maschile a Wengen

KILV CUP IN VAL DI FASSA: NEL GIGANTE FIS TERZO POSTO PER LORENZO THOMAS BINI. MELISSA ASTEGIANO DODICESIMA ED EMILIA MONDINELLI QUATTORDICESIMA

A Pozza di Fassa domenica 18 gennaio si è disputato un primo Gigante FIS nell’ambito della SKILV CUP Val di Fassa organizzata dalla Federazione Lettone. La gara maschile sulla celeberrima pista Aloch è stata vinta dal trentenne carabiniere badiota Hannes Zingerle con il tempo totale di 1’,39”,52/100. con 32/100 di vantaggio sullo svizzero Kilian Ablanalp dello Ski Alpi Kader Haslital Brienz. Ottimo terzo posto ad 86/100 per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, che era secondo a metà gara. Diverse atlete di Coppa del Mondo in pista per la gara femminile e successo della carabiniera bergamasca Ilaria Ghisalberti, con il tempo totale di 1’,42”,23/100 e 24/100 di vantaggio sulla francese Doriane Escane del Club des Sports de Courchevel. Terza ad 1”,17/100 la mantovana Francesca Fanti dello Sci Club CAI Mantova a 1”,17/100. Dodicesimo posto per la carabiniera limonese Melissa Astegiano, seguita dalla finanziera valsesiana Emilia Mondinelli quattordicesima.

Le classifiche maschile e femminile del primo Gigante della SKILV CUP Val di Fassa