CALCIO SERIE D / Un Saluzzo sprecone cede alla capolista Ligorna, al “Damiano” finisce 1-2

È finita in 1-2 tra il Saluzzo 1901 e la capolista Ligorna nella partita valida per la 20ª giornata del campionato di Serie D.

A decidere la sfida dell’”Amedeo Damiano” le reti liguri di Pastore (10’) e Vuthaj (66’); il momentaneo pareggio granata era stato siglato da Valenti (12’).

Il Saluzzo arrivava da due sconfitte consecutive contro Sestri Levante (1-2 al “Damiano”) e Imperia (1-0 in Liguria domenica scorsa). Ligorna, invece, arrivava dai due successi contro Celle Varazze (3-2 in trasferta) e Sanremese (3-1 in casa).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:01 allo stadio “Amedeo Damiano”. Padroni di casa con la tradizionale divisa granata mentre gli ospiti in maglia e pantaloncini gialli.

Sotto la pioggia battente, a partire meglio sono i liguri che al 10’ costruiscono una buona azione offensiva con Carlini che si propone libero sulla sinistra e, con un pallone morbido, trova in area Pastore che appoggia di testa in rete: 0-1. Passano meno di due minuti e il Saluzzo risponde subito: Di Lernia batte una punizione centrale dalla trequarti, una serie di rimpalli favoriscono Valenti che di testa batte Corci per l’1-1 (12’). Al 18’ Vuthaj parte in posizione dubbia e mette in mezzo per Pastore che deve solo appoggiare in rete ma Vendramini si oppone con tutto il corpo evitando così la doppietta all’attaccante avversario. Il possesso palla è ad appannaggio del Ligorna, con il Saluzzo che si limita a difendere ordinato e a ripartire in contropiede. Al 35’ i granata ci provano con Rivoira che, su una punizione dalla distanza, lascia partire una gran destro che finisce di poco alto sulla traversa. Pochi secondi più tardi Kone Lassina crossa dalla sinistra in mezzo per il solito Valenti che di testa la manda di poco fuori, gioco poi fermato per un presunto fallo sul portiere. Al 40’ i liguri si fanno rivedere prima con la punizione di Miccoli, respinta dalla barriera, e poi con la conclusione imprecisa da fuori area di capitan Scannapieco. La capolista ci prova ancora prima dell’intervallo con Vuthaj che, sul traversone di Piredda sporcato da Miccoli, manca la conclusione (comunque poi segnalato il fuorigioco). Allo scoccare del 45’ è ancora Valenti protagonista, ma questa volta la sua spizzata di testa è imprecisa (cross di Naso). Dopo l’unico minuto di recupero assegnato dal direttore di gara le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

L’incontro riprende su ottimi ritmi: al 46’ ci prova Vuthaj ma il tiro è parecchio alto. Sull’azione successiva i padroni di casa vanno vicini al vantaggio: Magnaldi si inserisce in area e riceve palla da Di Lernia, fa partire un gran mancino che sembra definitivo ma Corci compie un mezzo miracolo e nega la gioia del gol ai saluzzesi (47’). Al 55’ una gran sponda di Valenti lancia Magnaldi solo contro il portiere che però, complice un controllo non perfetto, ipnotizza il cuneese che si mangia la rete del 2 a 1. Le occasioni del Saluzzo iniziano a diventare tante: al 58’ Naso crossa in mezzo per Valenti, il pallone è però lungo e allora sul secondo palo arriva ancora Magnaldi che di testa manca di poco il bersaglio, “sprecando” così la terza chance in pochi minuti. Al 62’ Rivoira, sulla ribattuta di un corner, lascia partire un altro gran destro dai 25 metri ma, complice una deviazione, il pallone finisce di poco fuori alla destra del portiere ospite. Nel momento migliore del Saluzzo arriva la beffa: sugli sviluppi di una punizione da metà campo, Scannapieco la ributta in mezzo e, complice l’uscita a vuoto di Vendramini, Vuthaj si fionda sul pallone segnando l’inaspettato 1-2 (66’). I granata non demordono ma al 71’ c’è un attimo di paura per uno scontro in area tra Dellepiane e Allasina, per fortuna senza particolari conseguenze. Mister Cacciatore prova a inserire forze fresche; all’81’ a provarci è Lillo Rossi di testa ma Corci compie l’ennesima prodezza della giornata. All’89’ il Ligorna fallisce il colpo del KO con Dellepiane che al termine del contropiede non trova il definitivo 1-3. Il direttore di gara assegna quattro minuti nei quali si gioca poco e non succede più nulla: allo stadio “Amedeo Damiano” finisce 1-2.

In classifica il Ligorna si conferma al primo posto con 47 punti, mentre il Saluzzo rimane a quota 29.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 25 sul campo del Club Milano, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Pero Sporting Club” di Milano.

IL TABELLINO:

SALUZZO – LIGORNA 1-2

Saluzzo (4-3-3): Vendramini, Gjergji, Naso (78’ Becchio), Rivoira, Rossi, Conrotto (74’ Maugeri), Allasina (74’ Faridi), Di Lernia (84’ Lungu), Valenti, Kone Lassina (65’ Lovaglio), Magnaldi. A disposizione: Cravero, Ravera, Mosca, Lazzaro. Allenatore: Giuseppe Cacciatore

Ligorna (3-4-2-1): Corci, Dellepiane, Carlini, Miccoli (87’ Vassallo), Scannapieco, Pastore (79’ Rosa), Sabbione, Bruzzo, Piredda (79’ Tiana), Costantino, Vuthaj (93’ Lurani). A disposizione: Rodriguez, Busto, Vernetti, Vitali, Tarducci. Allenatore: Matteo Pastorino

Gol: Pastore 10’ (L), Valenti 12’ (S), Vuthaj 66’ (L)

Ammoniti: Conrotto (S), Cacciatore (allenatore Saluzzo), Lovaglio (S)

Espulsi: nessuno

Angoli: Saluzzo 5 – Ligorna 3

Arbitro: Francesco Saffioti di Como, coadiuvato dagli assistenti Andrea Lattarulo di Treviglio e Alessandro Liuzza di Milano