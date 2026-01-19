 / Attualità

Attualità | 19 gennaio 2026, 13:47

Al CFPCeMon arriva il diploma quadriennale: un passo importante per il centro di formazione [VIDEO]

Dal prossimo anno scolastico, dopo i tre anni di qualifica, gli studenti di ristorazione e meccanica potranno scegliere se proseguire il percorso di studi o inserirsi nel mondo del lavoro. Per estetica e acconciatura possibilità di conseguire un diploma in ambito amministrativo

Marco Lombardi, direttore CFP CeMon

Il 2026 al CFPCeMon si apre con un'importante novità: la possibilità di conseguire il diploma. 

Grazie a un percorso quadriennale, approvato dal Ministero e dalla Regione Piemonte, gli studenti dei corsi di meccanica e ristorazione, nelle sedi di Mondovì e Ceva, potranno scegliere se inserirsi nel mondo del lavoro al termine dei tre anni di corso, con il conseguimento della qualifica, oppure proseguire con il quarto anno e accedere all’esame di Stato.

I corsi, che saranno attivi dal prossimo settembre, si inseriscono nel nuovo modello legislativo nazionale che riduce a quattro anni il percorso per il conseguimento del diploma.

Novità anche per chi frequenta i corsi di estetica e acconciatura: attraverso una partnership con scuole superiori locali, gli iscritti potranno conseguire un diploma in ambito amministrativo.

"Scegliere un percorso di qualifica professionale - spiega il direttore del CFPCeMon, Marco Lombardi - non significa più rinunciare al diploma. Dal prossimo anno sarà infatti possibile ottenere la qualifica e, per chi lo desidera, proseguire fino all'esame di Stato. Il quarto anno non è obbligatorio, ma è un’opportunità in più per scegliere come 'vestire' il proprio futuro". 

Maggiori informazioni sul sito cfpcemon.it

Arianna Pronestì

