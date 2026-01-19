Al via la rassegna di Teatro in famiglia: il Marenco apre le porte al piccolo, grande pubblico

Tutto pronto per alzare il sipario, in senso tanto metaforico quanto letterale, sulla rassegna di Teatro in famiglia promossa dalla Compagnia Teatro Marenco con il patrocinio del Comune di Ceva.

Gli appuntamenti inizieranno sabato 24 gennaio alle 18, presso il Teatro Marenco (via Cardinale Francesco Adriano, 1), con lo spettacolo Baloons Adventures, di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano. Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c'è piu' nulla da fare. E se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra? Uno spettacolo dolce amaro con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante. In uno spettacolo nel quale gli attori sanno fondere cinema muto, cinema di animazione e clownerie, tutti gli occhi, le menti e i cuori si focalizzano sul vero, grande protagonista della narrazione: il coraggio, un po’ folle, che serve per ricorrere i propri sogni.

Costo biglietto singolo: 7 euro.

I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket.com e presso il botteghino del teatro durante le serate di apertura, a partire dalle ore 20, oppure prima dello spettacolo stesso, a partire dalle ore 16.30.

Il cartellone del Teatro in famiglia proseguirà il 28 febbraio e il 14 marzo, tutti gli spettacoli iniziano alle ore 18.

Per informazioni: compagniatmaps@gmail.com.