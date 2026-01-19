Il Segretario generale di Confcommercio nazionale in visita a Cuneo

Giovedì scorso il Consiglio Direttivo di Confcommercio della provincia di Cuneo ha ricevuto la visita del Dr. Marco Barbieri.
Segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza, Brianza, Marco Barbieri da pochi mesi è Segretario generale della confederazione.
La presenza dell’alto dirigente confederale è significativa dell’importanza che la Confcommercio della Granda, con le sue nove Ascom territoriali (Cuneo, Alba, Bra, Carrù, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano), riveste nel panorama italiano.
Alla sua prima visita nel capoluogo della Granda, dopo il suo intervento ha apprezzato la concretezza delle proposte giunte dai Presidente delle Ascom territoriali, ricevendone a sua volta ottimo riscontro da parte dei presenti.
L’attività sindacale a favore delle piccole e medie imprese è gioco di squadra, con l’obiettivo dello sviluppo della provincia.