La Sezione Alpini Mondovì ricorda la Battaglia di Nowo Postojalowka (1943) e il 50° anniversario del terremoto del Friuli (1976)

Dopo le celebrazioni solenni tenutesi a Ceva sabato e domenica (leggi qui), e dopo aver celebrato venerdì 16 gennaio la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, la Sezione A.N.A. di Mondovì prosegue il proprio impegno nel mantenere viva la memoria storica e i valori fondanti del Corpo degli Alpini.

La ricorrenza, dal profondo valore storico e civile, rappresenta un importante momento di riflessione condivisa, rivolto in modo particolare alle nuove generazioni. Significativa, in tal senso, è stata la partecipazione attiva degli istituti scolastici di Mondovì, a testimonianza di quanto sia fondamentale trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza dei fatti che hanno segnato la storia del nostro Paese.

Nel ricordo della tragica e sanguinosa Battaglia di Nowo Postojalowka, combattuta in Ucraina il 19 e 20 gennaio 1943, la Sezione Alpini di Mondovì rende omaggio a quanti affrontarono quei giorni drammatici con coraggio e spirito di sacrificio. Una battaglia descritta dal generale Emilio Faldella, nella sua “Storia delle truppe alpine”, come: “quella sanguinosa, disperata battaglia che durò, pressoché ininterrotta, per più di trenta ore ed in cui rifulse il sovrumano e sfortunato valore dei battaglioni e dei gruppi della Julia e della Cuneense, che ne uscirono poco meno che distrutti… la più dura, lunga e cruenta fra le molte sostenute dagli alpini, sia in linea sia nel corso del ripiegamento.”

In occasione di queste commemorazioni, la Sezione promuove anche un momento di attenzione e memoria dedicato a un altro evento che ha profondamente segnato la storia italiana: il terremoto del Friuli del 1976, di cui nel 2026 ricorrerà il 50° anniversario. Un anniversario che non richiama soltanto una tragedia, ma anche la straordinaria forza di rinascita di un popolo e il contributo concreto e immediato di migliaia di Alpini nelle operazioni di soccorso e ricostruzione.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Sabato 24 gennaio 2026

Ore 16.00 – “Friuli 1976: a cinquanta anni dal terremoto che ha cambiato la storia”

Incontro con il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, presso la Sala Conferenze “L. Scimè”.

Iniziativa organizzata da A.N.A. – Sezione di Mondovì, Associazione culturale “Gli Spigolatori” e C.A.I. – Sezione di Mondovì.

Ore 21.00 – Concerto della Fanfara e del Coro della Sezione A.N.A. di Mondovì

presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria (via Cuneo, 19).

Domenica 25 gennaio 2026

Ore 10.00 Cerimonia dell’alzabandiera e saluti delle Autorità presenti.

Ore 10.30 SS. Messa in ricordo dei caduti e dei dispersi della Campagna di Russia presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Altipiano).

Celebrazioni in ricordo dei Caduti della campagna di Russia anche a Sant’Albano Stura e Villanova Mondovì

Le celebrazioni in ricordo dei Caduti della Campagna di Russia si svolgeranno anche a Sant’Albano Stura e Villanova Mondovì.

Lunedì 10 febbraio 2026 Ore 10.00 – “Martiri delle Foibe: genesi di una tragedia”

Incontro con il dott. Livio Attanasio presso l’Istituto Cigna.

Evento organizzato da A.N.A. – Sezione di Mondovì in collaborazione con l’Istituto Cigna – Baruffi – Garelli di Mondovì.

UN INVITO ALLA CITTADINANZA

La Sezione Alpini di Mondovì invita tutta la popolazione a partecipare numerosa alle iniziative in programma, per onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita e per rinnovare, anche attraverso la cultura, la musica e il raccoglimento, quei valori di solidarietà, servizio e comunità che da sempre rappresentano l’essenza alpina.