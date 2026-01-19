Nel Rio Riavolo tra Roddino e Dogliani rimossi 5 sacchi di Rsu e 120 kg di rifiuti domestici

Non solo plastica o cartacce disperse dal vento: nel Rio Riavolo sono finiti rifiuti domestici veri e propri, accumulati e scaricati come se un corso d’acqua potesse diventare una discarica. È quanto emerso durante l’ultima azione di “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente Langhe e Roero, che ha portato alla rimozione complessiva di 5 sacchi di RSU e di 6 sacchi di crocchette per cani da 20 kg ciascuno, usati come contenitori “improvvisati” ma pieni di rifiuti casalinghi.

Dentro, secondo quanto riportato dagli organizzatori, è stato trovato un mix di scarti e oggetti di uso quotidiano: scarpe, prodotti per la cosmesi, scatolame, pentole, lattine, bottiglie e avanzi di cibo. Materiale che, oltre a rappresentare un gesto di inciviltà, comporta un impatto diretto sull’ambiente e sulla qualità delle acque, in un tratto che collega due territori: il Rio Riavolo, infatti, scende dal Comune di Roddino verso il Comune di Dogliani.

Nel ringraziare i volontari coinvolti, Legambiente ha espresso gratitudine anche per il supporto operativo: “Ringraziamo l’Ufficio Raccolta Differenziata di Dogliani per la gentile collaborazione”, il messaggio diffuso al termine dell’intervento.