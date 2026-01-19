Revello, ufficio postale chiuso dal 28 gennaio fino al 4 maggio

L’ufficio postale di Revello resterà chiuso al pubblico da martedì 28 gennaio a lunedì 4 maggio.

Lo ha comunicato la direzione di Poste Italiane, spiegando che la sospensione del servizio è necessaria per consentire l’esecuzione di lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”, iniziativa volta a potenziare e modernizzare l’offerta dei servizi nei piccoli centri.

“Durante il periodo di chiusura – spiegano dal Comune - la clientela potrà fare riferimento all’ufficio postale di Rifreddo, situato in via Vittorio Emanuele II, 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45.

Nella sede di Rifreddo sarà possibile non solo svolgere le operazioni ordinarie, ma anche ritirare pacchi e corrispondenza e effettuare quelle operazioni non eseguibili in circolarità durante la chiusura dell’ufficio revellese".

L’intervento rientra nel più ampio piano di ammodernamento promosso da Poste Italiane con il progetto Polis, che mira a trasformare gli uffici postali dei comuni più piccoli in sportelli multifunzionali, capaci di offrire servizi digitali e amministrativi in un’unica sede.

Al termine dei lavori, anche l’ufficio di Revello potrà contare su spazi e servizi rinnovati, a beneficio di cittadini e imprese del territorio.



