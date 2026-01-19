Gnam! Il 19 gennaio è la Giornata del Popcorn

Prendi dei chicchi di mais, scaldali ed esploderanno per l’espansione dell’umidità interna; chissà se quando Aztechi e Maya li scoprirono nel nuovo mondo erano già consapevoli che ricoperti di caramello o cioccolato i popcorn sono ancora più buoni.

Certo è che il 19 gennaio ricorre la Giornata del Popcorn. Si celebra in America, ma piace anche in Italia, perché i golosissimi chicchi di mais soffiato sono una coccola piacevole e goduriosa a tutte le latitudini.

La sua storia viene da lontano e omaggia uno dei cibi più antichi di sempre. Sì, perché il caratteristico mais scoppiato ha una storia di oltre 5000 anni! Incredibile, vero? Le prime testimonianze di questo cibo risalgono addirittura agli Aztechi.

Per quanto riguarda invece la ricorrenza vera e propria, è sempre stata celebrata in inverno, il periodo in cui i popcorn diventano protagonisti assoluti delle serate davanti alla tv o al cinema, davanti al grande schermo.

A cambiare era il giorno. 31 gennaio invece che 19 gennaio, una ricorrenza che coincideva con il Super Bowl e che nel 2003 ha avuto una sua personale data ufficiale. Ed ecco che ancora oggi, ogni 19 gennaio è popcorn-time e, soprattutto, Popcorn Day!